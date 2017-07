El video de Gangnam Style deja de ser el rey de YouTube: ¿quién lo superó?

La canción Gangnam Style, del cantante surcoreano Psy, ya no es el video más visto en YouTube.

El gran éxito de Corea del Sur había sido el clip más visto de la red social durante los últimos cinco años.

El surrealista video se hizo tan popular que "rompió" el contador de YouTube, superando el máximo número posible de vistas (2.147.483.647) y obligando a la compañía a reescribir su código.

Sin embargo, el reinado surcoreano terminó. La canción fue superada por otro video musical: See You Again de Wiz Khalifa y Charlie Puth, que ha sido vista 2.895.373.709 veces, superando el actual recuento de Psy de 2.894.426.475 visualizaciones.

Traducido a tiempo, sumar todas las visualizaciones de See You Again significaría un total de 21.759 años.

Si alguien escuchara todas estas al mismo tiempo, entonces debería haber comenzado durante el pico glacial de la última Edad de Hielo.

La canción fue escrita para la película "Rápido y Furioso 7", y suena durante los créditos finales en homenaje al actor Paul Walker, quien murió en un accidente automovilístico antes de que la película se completase.

Con su letra decididamente sentimental ("ha sido un largo día sin ti, amigo / te contaré todo cuando te vea de nuevo"), See You Again se ha convertido en una de las canciones pop más solicitada para los funerales en Reino Unido.

Los videos más vistos en YouTube Artista Canción Visualizaciones (al momento de publicar esta nota) 1) Wiz Khalifa See You Again (ft Charlie Puth) 2.895.373.709 2) Psy Gangnam Style 2.894.426.475 3) Justin Bieber Sorry 2.635.572.161 4) Mark Ronson Uptown Funk (ft Bruno Mars) 2.550.545.717 5) Luis Fonsi Despacito (ft Daddy Yankee) 2.482.502.747 6) Taylor Swift Shake It Off 2.248.761.095 7) Enrique Iglesias Bailando 2.232.756.228 8) Maroon 5 Sugar 2.150.365.635 9) Katy Perry Roar 2.129.400.973 10) Taylor Swift Blank Space 2.101.607.657 Fuente: YouTube

Fue la canción más vendida en todo el mundo en 2015 y recibió nominaciones a Mejor Canción en los Grammy y los Oscar.

En el video musical se ve la escena final de "Rápido y Furioso 7", en la que los dos personajes principales Dominic Toretto (Vin Diesel) y Brian O'Conner (Cody Walker, hermano de Paul), conducen lado a lado, sonriendo por última vez antes de tomar diferentes caminos, conduciendo hacia la puesta de sol.

A medida que la cámara se eleva hacia el cielo, aparece escrito "Para Paul" y termina el video.

La canción es un homenaje a Paul Walker, que murió trágicamente en un accidente automovilístico durante una pausa de la filmación de "Rápido y furioso 7".

Superándolo despacito

El video alcanzó 1.000 millones de visitas en seis meses y 2.000 millones hasta septiembre pasado. Sin embargo, su reinado como el clip más visto de YouTube puede ser de corta duración.

El hit de verano del hemisferio norte es latino. " Despacito ", de Luis Fon s i ya logró 2.500 millones de visitas en sólo seis meses . Y no muestra signos de desaceleración.

Y el remix con Justin Bieber, cantado en español e inglés, se posicionó como número uno en Reino Unido durante las últimas ocho semanas.

Pero el verdadero ganador de esta competencia es Universal Music, sello de todas estas canciones.

Mientras tanto, 47 de los primeros 50 clips de YouTube son videos musicales . Esto demuestra la importancia del sitio de streaming para la industria de la música, a pesar de que ambas partes se encuentran enfrentadas por el pago de derechos.

Según el análisis de Midia Research, cada stream en YouTube genera US$0,001 para la industria musical.

Si es exacto, eso significa que la canción de Wiz Khalifa con Charlie Puth ha generado unos US$2,9 millones en YouTube, aproximadamente el mismo monto aportado por 665 millones de interpretaciones en Spotify.