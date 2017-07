¿Por qué le dicen NO a la minería? Para el exministro de medio Ambiente Manuel Rodríguez, el que en por lo menos siete consultas populares las sociedades hayan dicho no a la explotación minera o petrolera, refleja que gracias los actuales medios de comunicación la gente en las regiones se entera de lo que pasa en esas poblaciones en las que hay explotación de minas o de petróleo. Hace un llamado a que el país gire en torno a otros rublos económicos para no depender enteramente de los hallazgos mineros y petroleros.