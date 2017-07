Después de ver el accidente, he tenido suerte: Richie Porte

Richie Porte (BMC) considera, tras ver las imágenes de su caída del pasado domingo en el descenso del Mont du Chat, que tuvo mucha suerte, pero lamenta la decepción de no haber podido aprovechar su gran momento de forma.

Porte, que permanece en el hospital de Chambéry después de fracturarse la clavícula y la pelvis, habló en la página oficial de sus equipo.

"Obviamente, me he sentido mucho mejor de lo que encuentro ahora mismo. Estoy muy dolido y ha sido una gran decepción. Creo que estaba en gran momento de forma y mi equipo también, así que es decepcionante, pero creo que después de ver el accidente tengo suerte de haber salido con las heridas que tengo", señaló.

"Recuerdo que entré en una curva y me derrapó la rueda trasera, luego me fui a estrellar contra el lado contrario. Me quedé consciente y lo recuerdo todo, pero debo dar las gracias al personal médico en la carrera y el hospital. Han sido absolutamente fantástico", comentó.

El médico del BMC, Max Testa, dijo que Porte podría estar de vuelta en acción el próximo mes. El tasmano no es tan optimista.

"No creo que vuelva a subir a la bici en un buen tiempo. No hay prisa por volver. Con suerte voy a ponerme la camiseta del BMC a final del año".