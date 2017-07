Theo Hernández: "No ha habido presiones, quería venir al Real Madrid"

Theo Hernández, futbolista del Real Madrid, aseguró este lunes en rueda de prensa, durante su presentación oficial como jugador blanco, que no tuvo ninguna presión para fichar por el club madridista, al que no le costó dar el sí para jugar las próximas seis temporadas en sus filas.

El lateral izquierdo del conjunto madridista jugó la temporada pasada cedido en el Alavés por el Atlético de Madrid. Al finalizar el curso, Theo declinó seguir vinculado al conjunto rojiblanco y se generó algo de ruido por su traspaso al Real Madrid. Theo declaró que eligió su nuevo destino con total libertad.

"De pequeño cada uno es de un equipo, lo primero que quieres es llegar a Primera División. Yo he estado en el Atlético de Madrid, que se han portado muy bien conmigo y ahora estoy aquí. He elegido el Real Madrid porque es el mejor club del mundo y sé que aquí voy a llegar muy lejos", dijo.

"No ha habido ninguna presión. No me costó mucho decir sí al Real Madrid. Es el mejor equipo del mundo y estoy aquí porque he querido y porque es el mejor equipo del mundo. Quería venir al Real Madrid porque es lo que quería y no había ninguna presión. Tenía varios equipos, hablé con mi representante y la mejor opción era venir al Real Madrid porque aquí puedo crecer. Están los mejores jugadores del mundo", agregó.

El nuevo jugador del Real Madrid afirmó que está muy "feliz" por formar parte de la plantilla de Zinedine Zidane y, cuestionado por cómo cree que le recibirá el estadio Wanda Metropolitano cuando se enfrente al Atlético, indicó que lo que tenga que pasar, "se verá en su momento".

Para Theo, una de sus referencias en el Real Madrid será el brasileño Marcelo Vieira, que juega en su posición y a quien definió como el mejor "lateral del mundo".

Asimismo, indicó que trabajará duro para seguir los pasos del jugador sudamericano y que intentará jugar "muchos partidos" con la ayuda de su compañero.

"Tengo muchas expectativas. Lo que tengo que hacer es entrenar día a día, ser humilde y seguir los pasos de mi referencia, que es Marcelo. He tenido muchos referentes, pero en estos momentos, es Marcelo. Marcelo es el mejor lateral del mundo y voy a seguir sus pasos para llegar al máximo nivel", declaró.

"Estoy muy ilusionado y muy contento de estar en el mejor club del mundo. A la afición le agradezco estar aquí presente. Ahora quiero aprender de los mejores jugadores del mundo y compartir vestuario con ellos", culminó.