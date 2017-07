Froome se aligera de rivales camino de París

El británico Chris Froome (Sky) disfrutó de la primera jornada de descanso del Tour convencido y confiado "en mantener el maillot amarillo hasta París", un camino que se presenta expedito para alcanzar su cuarto título y aligerado de rivales.

Froome reposó tranquilo con el maillot amarillo sobre sus espaldas, y a pesar de tener que seguir comentando su incidente con Fabio Aru y el disgusto de la retirada de su amigo Richie Porte, el líder sonríe ante un escenario que se le presenta favorable para seguir haciendo historia en el Tour de Francia.

Sus rivales coinciden en que no está ejerciendo el dominio de otros años, y le ven menos fuerte, pero en la crono inicial, en La Planche des Belles Filles y en la infernal etapa del Monte del Gato logró abrir diferencias pequeñas con los rivales menores y grandes con los enemigos a batir de antemano.

De momento el defensor del título no ha resuelto la carrera ante la semana de Pirineos, pero tampoco se ha visto amenazado por sus rivales. Si acaso, el italiano Fabio Aru (Astana), segundo en la general a 18 segundos, ha sido el único que se ha atrevido a toser a Froome, de ahí que se haya convertido, con su estilo agresivo, en el jefe de la oposición.

El francés Romain Bardet (Ag2r) es tercero a 51 segundos y con su estilo guerrillero apunta a ser un estorbo para el líder en los puertos de Pirineos y Alpes. Con estas plazas del podio provisional, los favoritos iniciales han pasado a un segundo plano.

Alejandro Valverde y Richie Porte siguen el Tour entre vendas y escayolas, el colombiano Nairo Quintana (Movistar) dobló la rodilla en la etapa reina del Jura y se encuentra octavo a 2:13, y Alberto Contador (Trek) es duodécimo a 5:15, fuera de la órbita de los candidatos.

"De momento es más el querer que el poder, pero seguiré luchando y tratando de seguir mejorando. No nos vamos a engañar, ha sido por falta de fuerzas. Pero aún queda bastante Tour y todavía no perdemos la ilusión de hacer grandes cosas", dijo Quintana, no arrepentido por el reto del doblete Giro-Tour.

Alberto Contador ya se siente fuera de la lucha por la general, pero anunció que, una vez que se recupere de los golpes de la doble caída del domingo, tratará de "hacer una última semana interesante".

Malos tiempos para el ciclismo español. La esperada crisis parece que asoma las orejas y más que nunca se reclaman los recambios, si los hubiera. El primer corredor nacional es Mikel Landa (Sky), noveno clasificado, pero a expensas de trabajar para Chris Froome.

Este martes sigue el Tour después del largo traslado de Chambéry a Perigueux. Después de un fin de semana estresante con los grandes puertos del Jura y las caídas, la carrera afrontará dos etapas seguidas para que vuelvan aparecer los esprinters, y que Marcel Kittel, que tiene tres victorias, siga apuntalando el maillot verde.

El jueves se presenta la jornada reina de los Pirineos con el Port de Balés (Especial), el Peyresourde (1ª), y Peyragudes (2ª), con final en alto. Los favoritos, de nuevo a escena.

Para el viernes otro capítulo de montaña, una minietapa de 101 kilómetros con tres puertos de primera encadenados. Volverá la emoción del descenso, ya que la cima del último, el Mur de Peguere, se encuentra a 26 kilómetros de la meta de Foix..

El fin de semana será menos explosivo que el anterior. Una ocasión para los esprinters el sábado y el domingo otra etapa con cuatro puertos que no debe resultar trascendente.

Perigueux será el punto de partida de la décima etapa que conducirá al pelotón a Bergerac a través de 178 kilómetros. Los hombres de la general a ahorrar fuerzas, curar heridas y aliviar golpe; los esprinters que quedan, a lo suyo: hacer valer su velocidad.