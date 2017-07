Roberto Bautista cede ante Marin Cilic

El croata Marin Cilic se ha impuesto al español Roberto Bautista Agut este lunes por 6-2, 6-2 y 6-2 en los octavos de final de Wimbledon.

Cilic, séptimo favorito, venció a Bautista en una hora y 41 minutos para alcanzar por cuarta vez los cuartos de final Wimbledon. El croata se enfrentará en esa ronda contra el ganador del encuentro entre el español Rafael Nadal (4) y el luxemburgués Gilles Muller (16).

"No he tenido un buen día, las cosas no han salido como yo quería", dijo el español que luchaba por situarse por primera vez en esta ronda en un Grand Slam. "El ha hecho un buen partido. Está claro que contra un sacador como él y un jugador que viene jugando muy bien, si no estoy bien del todo, me cuesta", añadió.

"Ha sacado muy bien y está jugando muy agresivo desde el fondo de la pista, pero lo que mejor ha hecho hoy es restar", comentó sobre Cilic, a quien Bautista había derrotado en el Abierto de Australia el pasado año. "He tenido muchas dificultades para mandar en el partido, sobre todo al resto", observó.

"Viene con confianza y ha regalado muy poco desde el fondo de la pista. Está claro que no he hecho mi mejor partido y las cosas no han salido como esperaba. He tenido pocas oportunidades para reengancharme en el primero y en el segundo (set) y se ha puesto todo muy cuesta arriba", añadió.

"Está claro que algo falta o hay que cambiar", dijo sobre las nueve veces que ha logrado los octavos, sin poder rebasar ese límite en el Grand Slam. "Intento trabajar al máximo cada día y mejorar para subir el nivel y enfrentarme contra los mejores, ese es el objetivo que tengo", dijo Bautista. EFE.