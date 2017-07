Alemania preocupa más después de lo que demostró, afirma Iván Hurtado

El exfutbolista Iván Hurtado, titular de Ecuador en los mundiales de Corea del Sur y Japón 2002 y de Alemania 2006, afirmó hoy que la selección de Alemania preocupa más después de conquistar la Copa Confederaciones y la ve favorita para imponerse en Rusia 2018.

"Los resultados te dan ciertos parámetros, confianza, tranquilidad para trabajar. Alemania es un candidato a ganar la Copa del Mundo. Obviamente, después de lo que demostró, ahora despierta un mayor interés y preocupación en sus rivales", declaró Hurtado a Efe.

El futbolista de 42 años, que disputó con la selección de Ecuador 168 partidos en eliminatorias sudamericanas, mundiales y seis ediciones de la Copa América, afirmó que en la reciente Copa Confederaciones "Alemania demostró que sigue siendo, y ahora con más argumentos, una potencia mundial".

"Es un equipo muy práctico, con muchas sociedades, con un sistema táctico claro, cuando no tenían la pelota defendían a muerte, cuando tenían la pelota todos intentaban jugar, con jugadores destacados y con un promedio de edad muy bajo en relación a las otras selecciones y, en especial, de la chilena a la que le ganó con mucha autoridad y justa merecedora del título", expresó.

Sobre las posibilidades escasas de Ecuador para participar por cuarta vez en un Mundial, Hurtado afirmó: "dependemos de nosotros".

"Hay 12 puntos en disputa y creo que los muchachos deben estar mentalizados para conseguir los 12 de 12. Sé que es complicado, a lo mejor no se repetirá el buen inicio de la eliminatoria (Ecuador ganó 12 de 12 puntos), pero mientras haya posibilidad, hay que aferrarse a eso", subrayó el ex jugador de Emelec, Barcelona y Deportivo Quito.

También militó en el Real Murcia español, los colombianos Atlético Nacional y Millonarios; los mexicanos Celaya, Tigres, La Piedad y Pachuca; así el catarí Al-Arabi y el saudí Al-Ahli.

Hurtado cree que la Tri "debe mejorar el juego en equipo", porque "se dejaron de hacer cosas que se estaban haciendo para eso".

"No sé si a lo mejor es porque los muchachos no están teniendo participación en sus equipos, no hay continuidad, no hay esos ritmos de partido que te exige una eliminatoria que es un torneo de muy alto rendimiento", resaltó.

Y aseveró que si el equipo es práctico como al inicio de esta eliminatoria, siendo fuerte en defensa, llegando y convirtiendo las oportunidades que tengan, y después mantener el arco en cero, "hay muchas posibilidades, porque de eso se trata el fútbol".