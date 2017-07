El Real Madrid inicia la pretemporada pendiente de James, Morata y Ceballos

El Real Madrid inició este lunes la pretemporada con los reconocimientos médicos, en los que estuvieron presentes Álvaro Morata y James Rodríguez, ambos pendientes de su futuro, y sin Dani Ceballos, que aún ultima su fichaje por el conjunto madridista.

Tanto Morata como James no fallaron al pistoletazo de salida del verano madridista. Parece que el delantero español y el centrocampista colombiano tienen muchas opciones de no jugar en el Real Madrid la próxima temporada y no han podido encontrar equipo antes de su regreso de las vacaciones.

Por eso, los dos se presentaron a los típicos reconocimientos médicos a los que son sometidos todos los jugadores de los equipos de fútbol cuando regresan de descansar. A la espera de conocer su próximo destino, tanto Morata como James cumplieron con sus obligaciones.

Quién no estuvo en el Hospital Universitario Sanitas La Moraleja fue Dani Ceballos. Muchos esperaban que se presentara junto al resto de la plantilla, pero su fichaje aún está pendiente de algunos flecos que han retrasado su llegada.

El mejor jugador del pasado Europeo sub-21 disputado en Polonia, tiene aún 24 horas para culminar su fichaje por el Real Madrid y llegar a tiempo para coger el avión que transportará mañana al conjunto blanco hasta Los Ángeles.

Allí no estará Cristiano Ronaldo, que, como los internacionales sub-21, aún dispone de más días de vacaciones tras alargar la temporada con la disputa de la Copa Confederaciones. Durante todo el torneo, se generó mucho ruido con su posible salida del Real Madrid este verano, una noticia sobre la que el delantero portugués aún no se ha pronunciado.

La gira estadounidense se extenderá hasta el próximo 3 de agosto. En ella, después de diez días de preparación física, los hombres de Zinedine Zidane disputarán una serie de partidos amistosos para preparar la Supercopa de España y la Supercopa de Europa.

Primero, el día 23, iniciará la "Internacional Champions Cup" ante el Manchester United. El día 27 de julio se enfrentará al Manchester City y el 30 cerrará el mes con un encuentro ante el Barcelona en Miami. Chicago acogerá la última cita de la fase estadounidense con un encuentro amistoso el 3 de agosto ante una selección de la Liga de ese país.

Y, después, el día 8 de agosto en Skopje (Macedonia), se enfrentará de nuevo, esta vez en partido oficial, al Manchester United, campeón de la Liga Europa, para luchar por la Supercopa de Europa. Finalmente, el 13 y el 16 de agosto, se verá las caras con el Barcelona por la Supercopa de España.

Zidane contará para este inicio de pretemporada con la presencia de Theo Hernández, uno de los nuevos fichajes del Real Madrid junto a Jesús Vallejo y que este lunes pasó sin problemas el reconocimiento médico. Por la tarde, a las 19:30 horas, será presentado de forma oficial en el estadio Santiago Bernabéu.

Además, el técnico francés se llevará a Estados Unidos a varios jugadores de la cantera. Del Real Madrid Castilla, harán la pretemporada Luca Zidane, Achraf Hakimi, Álvaro Tejero y Luismi Quezada. Del Juvenil A, el equipo que ha deslumbrado este año con Guti al frente, viajarán Óscar Rodríguez, Manu Hernando, Franchu y Dani Gómez.