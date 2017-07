Ser alguien, la obsesión de Carlos Mercenario

Poco después de la vuelta veintidós al circuito de marcha de 50 kilómetros de los Juegos Olímpicos de Barcelona, el mexicano Carlos Mercenario sintió un cansancio feral que lo invitó a abandonar.

México, 10 jul (EFE).- Poco después de la vuelta veintidós al circuito de marcha de 50 kilómetros de los Juegos Olímpicos de Barcelona, el mexicano Carlos Mercenario sintió un cansancio feral que lo invitó a abandonar.

La temperatura de su cuerpo había subido a unos cuarenta grados, como la de un enfermo, por eso no desentonó cuando empezó a delirar con un soliloquio en idioma inglés: "I could be someone, be someone, be someone".

Casi a la hora del mediodía del viernes 7 de agosto de 1992, en plena disputa de las medallas, el hombre de veinticinco años experimentó un malestar prístino y le entraron ganas de llorar. Entonces rescató de los recuerdos un mantra aprendido en Bolivia, donde, en uno de sus entrenamientos a 4.000 m. de altitud, para motivarse usó la frase de una de las canciones de la cantante Tracy Chapman, según la cuál él podría ser alguien.

"La entoné en mi mente por primera vez en un chequeo de tres horas y a partir de ahí la reservé para los momentos de crisis. En los finales de la competencia en Barcelona me comencé a sentir mal, el subcampeón mundial Andrey Perlov aumentó la ventaja en la punta a más de medio minuto y el polaco Robert Korzeniowski, con la mejor marca del año, me había alcanzado. Entonces la utilicé como mantra", cuenta a Efe Mercenario, el único medallista mexicano en los Juegos de la XXV Olimpiada, con plata en los 50 kms de caminata.

Un cuarto de siglo después de su proeza, Carlos mantiene la costumbre de mirar a los ojos de quien le hace preguntas y, aunque le aparecieron arrugas, conserva la misma cara de niño de sus tiempos de deportista, campeón de la Copa Mundial el día que cumplió veinte años y con cuatro medallas de oro en Juegos Panamericanos. Acepta hablar de su experiencia olímpica y desde el primer minuto de plática expresa una alegría infantil.

"Lo recuerdo todo. A mí me iba mal al tercer día después de bajar de la altura, entonces el entrenador Jerzy Hausleber programó llegar a España seis días antes. Abandonamos Bolivia con una escala en Miami y en el mismo aeropuerto de La Florida el profesor consiguió un lugar para hacer un entrenamiento ligero al aire libre. Allí nos enteramos que al equipo de 20 kilómetros le había ido mal y tomamos el avión a los Juegos con un sabor de boca amargo", recuerda.

La noche antes de competir, Mercenario respiró feliz porque su cuerpo estaba adaptado al nuevo horario y al descenso de la altura. Alguna vez le fue bien en una competencia luego de cenar comida japonesa y se fue a un restaurante de la ciudad donde consumió sushi, oyakodon (platillo a base de arroz, pollo, huevo y cebolleta) y una gelatina de café con helado.

Llegó a la Villa como a las once de la noche y, agradecido por vivir sus segundos Juegos Olímpicos, durmió de corrido hasta las cinco de la mañana.

"Desayuné pan tostado con mermelada, café fuerte y un plátano. Mantuve la buena hidratación iniciada desde horas antes y me mentalicé para aguantar las duras condiciones del clima", recuerda.

La competencia comenzó a poco más de un kilómetro del estadio de Montjuic con unos veintidós grados celsius de temperatura y una humedad del 91 por ciento, condiciones inhumanas para los cuarenta y dos concursantes de la prueba más larga del atletismo.

Mercenario, marcado con el dorsal 1.240, se puso delante y fue una de las cabezas del grupo líder que pasó el kilómetro cinco en 23:41 minutos y aceleró para registrar 47:13 en la marca de los diez.

En el catorce, el gigante bielorruso Aleksandr Potashev atacó con la idea de alborotar el grupo. Mercenario y su amigo Miguel Ángel Rodríguez sospecharon que era un señuelo para atraerlos a ellos y a los otros rivales del subcampeón mundial Andrey Perlov, líder del Equipo Unificado. No perdieron de vista al escapado, pero tampoco entraron en el juego del desgaste.

"Potechev se fue. Nosotros sabíamos que Perlov era el bueno y no nos volvimos locos. Poco después lo descalificaron y el primer lugar lo tomó el finlandés Valentin Kononen, quien pasó el kilómetro veinticuatro con diez segundos de ventaja sobre Perlov, el polaco Robert Korzeniowski y yo, que a esas alturas nos habíamos separado del pelotón", recuerda.

Después de la mitad, que pasaron a 1h 55:32, los tres favoritos se fueron delante. De manera mecánica Carlos se cuidó de mantener un pie en contacto con el suelo y sacó ventaja psicológica porque Perlov fue amonestado dos veces y se puso al borde de la descalificación, al igual que el polaco, quien años después se convirtió en el más grande marchador de la historia pero aquella mañana se retrasó alrededor del kilómetro treinta y cinco.

"Perlov bebía y yo lo hacía de inmediato; en uno de los puestos de hidratación, en el kilómetro cuarenta, él hizo un cambio de ritmo y se fue delante. Yo dudé en seguirlo pero saqué en cuenta que tenía dos amonestaciones y, como había aumentado la velocidad, podían echarlo de la competencia. Entonces aguanté", recuerda Mercenario.

En el cuarenta y dos el polaco había recuperado el paso, alcanzó a Mercenario y una vuelta después lo mandó al tercer lugar. Fue entonces cuando el mexicano sintió el cansancio viejo y acudió a la frase de Chapman como trampa mental para salir de la crisis. "I could be someone, be someone, be someone. Lo repetía y luego me decía a mí mismo: Carlos, si aguantas, tu podrías ser alguien en la historia de los Juegos Olímpicos".

La mejor lección de sabiduría la había recibido el atleta mexicano el día de la inauguración de la fiesta. En el campamento en Bolivia apartó la vista de la televisión poco después de que el arquero Antonio Rebollo encendiese el pebetero con una flecha y le preguntó al entrenador Hausleber por qué nunca podían estar en las ceremonias de los Juegos si eran tan bonitas.

"Los demás hicieron silencio y me miraron, como para decirme 'cómo te atreves'; entonces el polaco me preguntó si prefería ver la inauguración de los Juegos o subirme al podio. Él fue como un padre. No le contesté pero el mensaje se quedó dentro. Eso también lo recordé cuando empecé a sentirme mal y no sabía si podría seguir", revela.

Carlos vio pasar como en una película las imágenes de las lesiones superadas en el ciclo olímpico, las agresiones a su cuerpo con sesiones de velocidad en el límite del desmayo y los cumpleaños fuera de la familia. Sintió el aroma de los puros de Hausleber, recordó que sus padres Carlos y María Elena estaban en el estadio y se imaginó a sí mismo con un andar elegante y otra vez elástico, lo cual le permitió no bajar más el paso.

Después del kilómetro cuarenta y nueve, cuando músculos, ligamentos y tendones ya habían sufrido en exceso, los marchadores tuvieron que subir una loma empinada rumbo a Montjuic. Perlov, un atleta de barba rala y calvicie de primer grado, pasó la prueba y entró al estadio. Korzeniowski calculó que al alcanzar la puerta de maratón ya solo quedaría entrar al túnel y caminar por la pista, pero antes de lograrlo lo descalificaron.

"Yo vi aquello pero en mi borrachera de fatiga no pensé en la medalla de plata, porque creí que podía alcanzar a Perlov. Entonces entré al estadio y tomé conciencia cuando escuché los gritos. Ahí pensé en los doce años de trabajo y no aguanté las lágrimas, aunque la gente solo vio el sudor".

Carlos estaba muerto de sed y jugó a mantenerse erguido. Siguió la línea interior del carril siete de la pista y, pasada la curva, rozó con el pie izquierdo el marcador de la ruta, que se desprendió. Poco después miró a las gradas, extendió el brazo izquierdo y quiso hacer eterno el momento de éxtasis. Pero cuando pisó la línea del kilómetro cincuenta solo pensó en tomarse todo el agua de Barcelona con algo de hielo.

Un rato después la pizarra del Montjuic reflejó los resultados. Andrey Perlov, campeón olímpico con 3h 50:13. Carlos Mercenario, subcampeón con 3h 52:09. Y el alemán Ronald Weigel, medallista de bronce con 3h 53:45.

Veinticinco años después de su proeza, Carlos Mercenario corre cincuenta kilómetros a la semana, se dedica a dar conferencias motivacionales a deportistas y colabora con un canal de televisión. Es padre de tres hijos, entre ellos Carlos Emiliano, uno de los mejores marchadores juveniles de Latinoamérica, que este año buscará una medalla en los Campeonatos Mundiales sub'18.

Después de la medalla viajó un par de veces como turista a Barcelona y le enseñó a Erica, su mujer, el lugar donde fue "alguien" en la más cruda soledad.

Habla noruego, entiende japonés y mejoró su nivel de inglés, pero nunca se aprendió la letra de "Fast car", la canción de donde sacó el mantra con el que engañó a su mente y que muchos años después suele repetir como un divertimento en sus entrenamientos recreativos de atletismo.