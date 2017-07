Director de Deportes: "Aprendimos a organizar y a manejar grandes números"

Manuel Fonseca, director general de Deportes del comité organizador de los Juegos de Barcelona (COOB), considera que el mejor legado que dejó en España aquella cita, además del deportivo, fueron "los hábitos de organización" de grandes acontecimientos, sin miedo a manejar "grandes números".

Madrid, 10 jul (EFE).- Manuel Fonseca, director general de Deportes del comité organizador de los Juegos de Barcelona (COOB), considera que el mejor legado que dejó en España aquella cita, además del deportivo, fueron "los hábitos de organización" de grandes acontecimientos, sin miedo a manejar "grandes números".

"Desde entonces ya sabemos cómo se hace", dijo Fonseca a Efe al hablar de aquellos Juegos, en los que su prioridad fue "que ningún deportista pudiera tener una queja".

"La implicación de la ciudad" fue, opina, fundamental para el éxito de los Juegos.

P. ¿Cómo llegó Manuel Fonseca al COOB?

R. A las dos primeras reuniones del COOB asistí como secretario general del Comité Olímpico Español (COE). Luego, al presentarme a las elecciones a presidente del COE, tuve que dimitir de la secretaría general. Me propusieron ser director de Deportes del plan ADO de becas a deportistas y, al tiempo, Josep Miquel Abad, consejero delegado del COOB, también me ofreció incorporarme a su equipo. A Abad le pregunté cómo sería recibido allí un madrileño y me contestó: 'Bah, estoy harto de esas tonterías'.

Llegué a Barcelona antes de la Semana Santa de 1988 y allí empezó mi periplo. Me acuerdo que tomé el metro en Fontana, me fui a la Plaza de España y subí por la calle México hasta el COOB. Y fui consciente de que ese momento no se me olvidaría en la vida. Empecé sin tener ni idea de por dónde tenía que empezar.

P. ¿Cuáles fueron los principales retos que tuvo que afrontar como director de Deportes?

R. La relación del COOB con las federaciones internacionales, con las españolas y con las catalanas y, sobre todo, que ningún deportista pudiera tener queja de que por una mala instalación o por unos medios técnicos inadecuados pudiera peligrar su resultado deportivo. Porque el protagonista era el deportista. Para él, todo lo necesario. Por eso cuidamos tanto la relación con las federaciones internacionales, para que se dieran las mejores condiciones de participación.

Las federaciones nos miraban con cierta desconfianza porque experiencia en algo tan grande como los Juegos Olímpicos no teníamos ninguna. Yo había sido miembro de la Internacional de Piragüismo, era un mundo que conocía, y me tocó a mí ganarme esa confianza.

P. ¿Cómo se resuelve la complejidad de organizar los mundiales de 25 deportes a la vez?

R. Nombramos un director general de Planificación y Control, Miquel Botella, para que todos los proyectos de Deportes funcionaran simultáneamente. No es lo mismo planificar el transporte de un equipo que el de los participantes en atletismo; no es igual programar la alimentación en el tenis, en el que el jugador espera sin hora fija a que acabe el anterior partido, que en otros deportes que no tienen ni comedor. Todo se planificaba con los requerimientos que daba la dirección de Deportes. No podía fallar nada.

P. ¿Con cuánto dinero contaron para todo esto?

R. Yo tenía para Deportes un presupuesto de 8.000 millones de pesetas (unos 55 millones de dólares al cambio actual), pero tuvimos que rebajarlo. Nos buscamos la vida. Tenía 2.400 millones (16,4) para material deportivo, pero conseguimos todo gratis excepto el sistema de detección de impacto en el tiro olímpico, que nos costó 400 millones (2,7). Salvo en ese caso, todos las firmas nos dejaron el material gratis.

El departamento de logística deportiva habló con todas las escuelas de diseño de Barcelona para encargarles determinados elementos: perchas para las equipaciones de judo, tacos de marcar las calles de salida, sillas para el de tenis, soportes para balones... Dimos entrada así al tejido social de Barcelona, de tal forma que una de las claves del éxito de los Juegos fue la implicación de la ciudad.

P. La presencia de Juan Antonio Samaranch en la presidencia del COI, ¿supuso una presión extra?

R. Samaranch a veces paraba las críticas y a veces apretaba. Nosotros le planteamos la posibilidad de poner límite al alojamiento en la Villa Olímpica, que entonces no lo había. En un escenario hipotético, podrían llegar a Barcelona hasta 92.000 deportistas. Las cuotas por países y por deportes fueron una aportación de los Juegos de Barcelona, lo mismo que lo que ahora son las pruebas test.

P. ¿Cuál fue el mejor legado que dejaron aquellos Juegos?

R. La preparación de los equipos españoles para grandes competiciones internacionales. Hubo un antes y un después palpable por los resultados de medalla. Pero también los hábitos de organización. Desde Barcelona sabemos cómo se hace: unos Mediterráneos, unos mundiales de atletismo, lo que sea... No es que antes no se hubiera hecho, pero los parámetros que nos dio Barcelona fueron básicos para la organización posterior de cualquier acontecimiento deportivo. Nos acostumbramos y aprendimos a trabajar con grandes números. Y a ello hay que añadir una cultura ciudadana de aguantar temporalmente incomodidades si a cambio va a haber algo bueno para tu ciudad.

P. ¿Su mejor recuerdo de los Juegos?

R. La satisfacción de la gente que nos rodeaba el día que terminaron. Eso es con lo que te quedas. La página de 'La Vanguardia' al día siguiente de la ceremonia, con un 'Matrícula de Honor' así de grande... fue una cosa muy bonita. El día de la clausura, al salir del estadio olímpico, tuvimos un bajón. No sabíamos dónde ir. Al día siguiente veíamos en la oficina papeles que habían sido fundamentales y que ya no valían para nada.

Hay que tener en cuenta que el 15 de septiembre, cuando acabaron los Paralímpicos, se puso de patitas en la calle, por contrato, al 85 por ciento de las personas del COOB.

P. ¿Cuánta gente trabajó en el COOB?

R. A 31 de diciembre de 1991 la plantilla era de 1.200 personas. En el momento de los Juegos eran 42.000, más otras tantas de las fuerzas de seguridad. En total, unas 90.000 personas, contando a los voluntarios. El núcleo éramos 1.200.

En los últimos seis meses se incorporó mucha gente que estuvo trabajando tres, cuatro, cinco meses. Por ejemplo los directores de unidades operativas, que no eran del COOB. Uno de los momentos fundamentales de la organización de los Juegos es el de la descentralización. Tú estás trabajando en un edificio con toda la gente en la mano, pero llega un día en que tienes que abrirla porque los Juegos se hacen en las instalaciones, en los hoteles, en la Villa, en el aeropuerto.

P. ¿Qué hizo cuando acabaron los Juegos?

R. Estuve trabajando en Barcelona cuatro años y medio, hasta el 31 diciembre de 1992. Me quedé a hacer la memoria y cerrar todos los temas. Luego podía volver a mi consulta (de dentista) o seguir con lo temas deportivos. Monté una empresa con mi amigo de toda la vida y compañero de K2 Ángel Díez, que tuve que dejar. Me llamaron para ocupar la dirección general de Deportes del CSD.

Después, con lo que más disfruté fue con la candidatura de Jaca para los Juegos de Invierno de 2010. El proyecto era muy buen pero daba lo que daba.

Tuve una oferta para trabajar con los organizadores de los Juegos de Atenas 2004. Dije que no. Una cosa era asesorar, como hice, y otra irme allí seis años.