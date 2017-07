El diccionario de Rigo: la espontaneidad del escarabajo paisa

Estas son las palabras más célebres del ciclista colombiano, Rigoberto Urán, que han sido tendencia en redes sociales:

-Nea: Gamín. “La mujer no quería que me motilara porque me veía muy nea”, Rigo al ser preguntado por su corte de cabello.

-Mijitos: Apodo con el que Rigoberto se refiere a sus seguidores. “No sé ni qué escribir, mijitos”: Rigoberto tras ganar la etapa del 9 de julio del Tour de Francia.

Mijitos no sé ni qué escribir!!! @gorigogooficial #GoRigoGo #TDF2017 Una publicación compartida de Rigoberto Urán (@rigobertouran) el 9 de Jul de 2017 a la(s) 9:58 PDT

-“Yo ya había perdido una etapa con Barguil en la Vuelta a España con la misma güevonada”, Rigo al ser preguntado por el foto finish que definió su triunfo en la etapa, ante Warren Barguil

-“Yo qué voy a saber güevón», Rigoberto al ser preguntado por un periodista de Caracol Radio sobre una caída colectiva en el Tour de Francia.

-“Jueputa alegría” Rigoberto al enterarse de que sí había ganado la etapa del Tour de Francia, a pesar de que al principio parecía un triunfo del ciclista Warren Barguil.

Rigoberto Urán se quedó con la victoria en la novena etapa del Tour de Francia 2017, una jornada emocionante de principio a fin en la que el ciclista antioqueño se impuso por milímetros al francés Warren Barguil.