The Two Door Cinema Club y Brian Wilson destacan en el final del BBK Live

Bilbao (España), 8 jul (EFE).- La juventud y energía de Two Door Cinema Club y la veteranía de Brian Wilson, fundador de The Beach Boys, y Primal Scream han destacado en la tercera y última jornada del festival Bilbao BBK Live de la que también se recordará la propuesta bailable de !!! (Chk Chk Chk).

Two Door Cinema Club, que ha terminado su actuación bajo la lluvia, tenía reservado escenario y horario estelares en esta última jornada, así que cerca de las once de la noche ha aparecido en escena el trío que se ha convertido, con sólo tres discos, en grupo imprescindibles del pop indie.

La joven banda ha puesto a sus pies a un público proclive a pasárselo bien con los temas fáciles de asimilar de los norirlandeses, como "Cigarrettes in the teather", "Undercover Martyn", que han sonado contundentes, "Do you want it all" o "Bad decisions".

Ni la fuerte lluvia que ha comenzado a caer cerca de la medianoche ha apagado los ánimos de Kobetamendi que ha seguido disfrutando con Two Door Cinema Club, que ha concluido su actuación poco después con "Someday" y "What you know" y un público bailando bajo la lluvia.

Frente a la juventud de Two Door Cinema Club, el festival ha contrapuesto la veteranía de Brian Wilson, fundador de los The Beach Boys, que ha interpretado los temas del eterno "Pet Sounds", álbum capital publicado en 1966 que aparece una y otra vez encabezando las listas de los mejores discos de la historia.

Wilson, septuagenario y sin la voz de antaño, ha estado bien arropado por una solvente banda compuesta por once músicos, entre ellos el también "chico de la playa" Al Jardine, que se han encargado de cantar parte de los temas y acompañar en los otros a Wilson.

Han comenzado su actuación en el escenario principal con algunos de los clásicos de The Beach Boys, como "California girls" y "I get around" que han trasladado a Kobetamendi hasta las soleadas playas de California, pese a la tarde plomiza que amenazaba lluvia.

Después, entre otras, han sonado "Help me, Rhonda" y "Sail on, sailor" antes de que con "Wouldn't it be nice", Wilson y su banda iniciasen el repaso a los temas de "Pet Sounds", disco que dejó atrás el verano eterno de sol y olas de The Beach Boys.

Uno tras otro han ido sonando las canciones de esa joya musical como "God only knows", y han acabado con un "Good vibrations" para poner un brillante colofón a la actuación histórica de todo un mito en el Bilbao BBK Live.

La fuerte lluvia ha impedido disfrutar plenamente de Primal Scream, otro de los veteranos de la jornada, pero Bobby Gillespie y compañía no han defraudado con su mezcla de estilos desde el pop al rock, pasando por el techno o el soul con temas como "Swastika eyes", la guitarrera "Jailbird", o el ya clásico "Loaded".

Antes de Two Door Cinema Club, la banda de Estados Unidos !!!, esa que se pronuncia Chk Chk Chk, ha salido al segundo escenario del festival para convertir Kobetamendi en una auténtica fiesta plena de electrónica, pop y funk, mucho funk.

El líder Nic Offer, en pantalones cortos, lo ha dado todo sobre el escenario donde ha estado acompañado por una vocalista de color, que también ha demostrado su dominio del baile, y ambos no han dudado en bajar a mezclarse con un público que ha disfrutado de la actuación.

No todo ha sido baile ni recuperación del pasado musical en esta última jornada y el festival ha reservado un espacio para el rock macarra y desenfadado de los estadounidenses The Orwells, de gira con su tercer disco "Terrible human beings".

La joven banda, ninguno de sus miembros pasa de 25 años, ha conectado con el público del festival que a la tarde se ha acercado hasta el segundo escenario con una actuación de guitarras, bajo y batería, sin artificios y llena de agresivas distorsiones guitarreras.

El quinteto liderado por Mario Cuomo ha acudido a los temas de sus dos primeros discos, como "Let It Burn" o "Who needs you" que se han mezclado las nuevas canciones, entre las que ha destacado "Black Francis" con la que han comenzado su actuación.