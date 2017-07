Libertad viaja a Argentina para estrenarse en Sudamericana contra Huracán

El Libertad paraguayo despegó hoy rumbo a Buenos Aires (Argentina) para estrenarse en Copa Sudamericana este martes contra el Huracán por la ida de la segunda fase de la competición con el defensa Paulo Da Silva y el ariete Óscar Cardozo como nuevos fichajes ya a disposición del técnico.

El Gumarelo comienza su andadura en la Sudamericana en tierras argentinas tras llegar a la competición desde la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Arribará a Argentina con la idea de que es un partido de 180 minutos que se definirá en Asunción, dijo hoy a la prensa el entrenador español, Fernando Jubero, en el aeropuerto de Asunción.

"La idea siempre es ser protagonistas. Sabemos que en frente el rival también juega pero intentamos no variar en exceso nuestra idea de juego, la misma que venimos mostrando a lo largo del campeonato y esa es la idea para el martes", advirtió el técnico de Libertad.

Para Libertad será su primer encuentro oficial tras conseguir el título del torneo Apertura hace un mes y, aunque Jubero no quiso dar detalles sobre el once que mostrará ante el Huracán, la convocatoria de 20 jugadores no arroja demasiadas posibles modificaciones al equipo usual que fue campeón.

En el arco es prácticamente seguro que estará el uruguayo Rodrigo Muñoz, habitual arquero de Libertad.

En defensa podrían formar Alan Benítez, Salustiano Candia, Adalberto Román y la duda estaría en saber si ya jugará el recién fichado Paulo Da Silva o Antolín Alcaraz.

El centro del campo estará dominado por Ángel Lucena Cardozo, junto a Iván Ramírez, con Antonio Bareiro en el costado derecho y la duda de si será Danilo Santacruz o Sergio Aquino quien ocupe la cuarta plaza de la línea media gumarela.

Y en el ataque, parece imposible que el recién llegado 'Tacuara' Cardozo relegue al banquillo a Santiago Salcedo o a Jesús Medina, la dupla goleadora del equipo asunceno, una pareja que mezcla la experiencia de 'Sasa' y la movilidad del joven Medina.