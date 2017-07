Aru: "No vi el problema mecánico de Froome, pero luego paré"

Fabio Aru (Astana), segundo en la general del Tour 2017, dijo este domingo, tras la disputa de la etapa reina, que no había visto el problema mecánico de Chris Froome en el ascenso al Mont du Chat, y celebró "llegar al día de descanso en esta posición de la general".

"La verdad es que no vi el problema mecánico de Froome en la subida. Tenía pensado atacar en el lugar más duro del puerto. No salté por la dificultad del rival. Cuando me lo dijeron paré", explicó Aru en la meta de Chambéry.

Ante la primera jornada de descanso, el ciclista sardo hizo una valoración positiva del primer tercio del Tour.

"He salvado un día importante, en el que ha habido muchas caídas. Llegar segundo en la general al día de descanso me parece un buen resultado", concluyó.