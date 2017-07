Contador: "He sufrido dos caídas, tengo que ver qué tengo"

El español Alberto Contador, que hoy perdió 4.19 minutos en la novena etapa del Tour de Francia aseguró que sufrió dos caídas y que más que pensar en sus opciones en la general tiene que tratar de ver qué tiene.

"Ha sido un día con mucho nervios. He sufrido una caída con Rafal Majka, que se ha caído delante mía, yo iba detrás y le he pasado por encima. Me he caído, siento un poco impotencia por ello", comentó el ciclista, que sufrió esa caída en el descenso del primer puerto de categoría especial de la jornada, el Col de la Biche.

Posteriormente, en la subida al Grand Colombier, el segundo de la jornada, tuvo un enganchón con el colombiano Nairo Quintana y se volvió a ir al suelo.

"Pero más allá de eso, las piernas no me han respondido. A ver qué tengo", dijo el ciclista del Trek.

Contador aseguró que hasta que sufrió esas caídas tenía "buenas sensaciones" y que incluso envió adelante a dos compañeros, el holandés Bauke Mollema y el colombiano Jarlinson Pantano.

"Pensaba que era posible el ataque, ayer me contuve para no atacar pensando en hoy, pero al final ha sido todo al revés. Eso sí, me ha venido muy bien la ayuda de Mollema", señaló.

Contador no quiso entrar en sus opciones sobre la general, pero señaló que ahora "hay que pensar en lo que se tiene y luego en plantear la carrera".

"Creo que ahora es secundario que me duela una cosa o la otra", agregó.