ADO, un programa imprescindible para obrar el cambio

Madrid, 9 jul (EFE).- "Tenemos que quedar bien deportivamente. Si no, la vivencia de los españoles será que han sido un fracaso". Son las palabras que Javier Solana, ministro de Cultura, pronunció a finales de 1987 respecto a los Juegos Olímpicos que Barcelona iba a acoger cinco años después.

Solana -el deporte español dependía entonces del Ministerio de Cultura- dirigió esta frase a su secretario de Estado, Javier Gómez-Navarro, en una conversación sobre la que se edificó la estructura actual del deporte español, que pasó de ganar cuatro medallas en los Juegos de Seúl'88 a veintidós en Barcelona'92.

En aquellos Juegos de los que ahora se cumplen 25 años se obró una revolución en la preparación de los deportistas que abarcó desde la técnica hasta la financiación.

"Solana me llamó, me ofreció la secretaría de Estado y le dije que no. Yo estaba en Turismo. Pero al día siguiente me volvió a llamar y me dijo que se le había olvidado decirme que el secretario de Estado para el Deporte iba a ser el responsable en nombre del Gobierno de la organización de Barcelona 92".

Así recuerda Gómez-Navarro (Madrid, 1945), ingeniero industrial de profesión, en una conversación con EFE, cómo entró en el mundo del deporte.

"Pusimos en marcha el comité organizador de los Juegos y empezamos a pensar en la preparación deportiva. Teníamos cinco años, poco tiempo, y me entrevisté una a una con todas las federaciones. Les pedí un plan de preparación a largo plazo y la lista de deportistas que irían a los Juegos. Pero la mayoría no sabía preparar planes a largo plazo, los entrenadores españoles no tenían hábito y hubo que traerlos de fuera", dice.

En ese primera fase fue fundamental que el Consejo Superior de Deportes (CSD) y el Comité Olímpico Español (COE) trabajasen en la misma línea, tras una etapa de distanciamiento entre ambos organismos. Esto generaba dudas en las empresas a las que se pedía su colaboración en aquel programa de becas para deportistas que se bautizó como ADO (Asociación de Deportes Olímpicos), aún vigente en la actualidad.

Gómez-Navarro y Ferrer Salat, presidente del COE, lograron la implicación de Televisión Española y de 22 empresas.

"Tenían muchos recelos porque la ruptura entre COE y CSD había sido muy traumática, pero nosotros dos éramos nuevos y establecimos un 'statu quo' que funcionó los cinco años. Convencimos a una persona dificilísima que era Pilar Miró, directora de TVE, para que las empresas que participasen tuviesen compensaciones", relata.

Según el modelo de hace 25 años, cada federación hacía un plan a cinco años que incluía deportistas con objetivos anuales. El que no los cumpliera, quedaba fuera.

"Antes de Seúl'88 fui mucho a Corea, pero allí el comité organizador no tenía presupuesto. Era el presupuesto del Estado. La preparación era en un centro que era como una cárcel, no podían salir y, si no cumplían, tenían castigos corporales. Nada de lo que hacían en Corea nos servía de ejemplo", recuerda Gómez-Navarro.

El después ministro de Comercio defiende que entonces hubo que "inventar algo lógico y natural en una economía como la española, con empresas que estaban creciendo y eran conscientes de que los Juegos eran muy importantes para la imagen de España".

Antes de ADO, España había participado en 13 Juegos y su cosecha de medallas se cifraba en 27, lo que la situaba en el puesto 40 del ránking. Desde la creación del ADO los metales han sido 122.

Pero en 25 años el programa también ha cambiado. Inicialmente se patrocinaba por deportes.

"Ferrer Salat llamaba a Coca Cola y decía: te ha tocado el atletismo. Después, a partir de Atlanta, todas las firmas son patrocinadoras para todo. Ahora las firmas son socios patrocinadores, con 862.500 ? (unos 982.000 dólares) al año, o empresas patrocinadoras, que aportan 275.000 ? (313.000 dólares) ", explica la actual directora general de ADO, Mari Carmen Izquierdo.

Al desaparecer la publicidad de TVE, tras Pekín 2008, las firmas que participan se benefician de desgravaciones fiscales a través de la inversión publicitaria. Las exenciones fiscales llegan al 90%.

En su opinión, ADO también fue un antes y un después para los deportistas, ya que la beca "es un sueldo aceptable y, si logras un poco más, puedes vivir de esto".

El ADO de Barcelona'92 contó con 22 empresas (12.500 millones de pesetas/85 millones de dólares); el de Atlanta'96 con 14, el de Sydney 2000 con 18, el de Atenas 2004 con 14, las mismas que aportaron para Pekín 2008; el de Londres 2012 logró la colaboración de 15 firmas y 51 millones ? (58 de dólares) y el de Río 2016 la de 13 entidades y 35 millones ? (casi 40 de dólares).

Con Tokio 2020 en perspectiva, Izquierdo afirma que ADO "es un modelo perfectamente vigente", que además permitió exportar entrenadores. "Con menos dinero los resultados de Río -7 oros, 4 platas y 6 bronces- fueron estupendos, los segundos mejores después de Barcelona", asegura.

Las cifras publicadas por el COE son contundentes. El 82 por ciento de las medallas olímpicas logradas por España -122 de 149- corresponden al periodo posterior a la creación de un programa por el que se han interesado otros países.