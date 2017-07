Samaranch fue exigente pero acabó orgulloso de los Juegos, según sus memorias

Juan Antonio Samaranch, presidente del COI cuando Barcelona solicitó y organizó los Juegos Olímpicos de 1992, se mostró más exigente con su ciudad natal que con cualquier otra villa organizadora, aunque su éxito también le proporcionó un orgullo inmenso que le hizo pensar que "si no existiera el Movimiento Olímpico, habría que inventarlo".

Madrid, 9 jul (EFE).- Juan Antonio Samaranch, presidente del COI cuando Barcelona solicitó y organizó los Juegos Olímpicos de 1992, se mostró más exigente con su ciudad natal que con cualquier otra villa organizadora, aunque su éxito también le proporcionó un orgullo inmenso que le hizo pensar que "si no existiera el Movimiento Olímpico, habría que inventarlo".

Ambos aspectos quedaron recogidos en sus memorias, que 25 años después de los Juegos de Barcelona permiten repasar lo que Samaranch, presidente olímpico entre 1980 y 2001, experimentó en aquella etapa decisiva de su mandato.

Durante toda su presidencia, Samaranch mantuvo la costumbre de escribir breves notas, a modo de diario, para dejar constancia de sus actividades en el COI, de sus impresiones sobre las personalidades con las que trató y del porqué de sus decisiones.

A finales del año 2000, cuando ya estaba próxima su retirada de la presidencia, comenzó a dar forma a ese material con la ayuda del periodista Pedro Palacios.

"Las personas que tienen un cargo como el mío, de tanta importancia, tienen casi la obligación cuando lo abandonan de contar sus impresiones, lo que han hecho, lo que no han podido hacer o lo que creen que se debe hacer", señaló entonces Samaranch.

Sus 'Memorias Olímpicas' fueron finalmente publicadas en 2002 por la Editorial Planeta.

En ellas reveló que habría abandonado su puesto de presidente del COI si Barcelona no hubiese obtenido la sede de los Juegos de 1992.

"No hay duda de que si Barcelona no hubiera salido triunfadora, yo habría considerado el resultado como un voto de castigo hacia mi persona y hacia mi mandato, hasta el punto", escribió Samaranch, "de que me hubiera obligado a dimitir o cesar en la presidencia en 1989 cuando terminara mi primer periodo de mandato al frente del COI".

En el capítulo que se refiere a la preparación y celebración de los Juegos Olímpicos de Barcelona, subrayó sus esfuerzos por "mantener una conducta independiente, la propia de un presidente de todos".

Barcelona compitió por la sede con París, Brisbane, Belgrado, Birmingham y Ámsterdam.

"Yo sabía que los miembros del COI apreciarían mucho esta independencia, ya que se daban perfecta cuenta de que si Barcelona se imponía en la votación yo sería el primer presidente del COI que tendría el honor de presidir los Juegos Olímpicos en su ciudad natal", escribió Samaranch en sus memorias.

El dirigente olímpico se remontó unos años atrás para recordar cómo se plantó la semilla de los Juegos de Barcelona ya en 1979, cuando Narcís Serra fue elegido alcalde de la ciudad en las primeras elecciones democráticas.

Samaranch era entonces embajador en Moscú y, en un encuentro con Serra, ambos acordaron presentar la candidatura olímpica de Barcelona si en 1980 el diplomático ganaba la presidencia del COI.

Como fue así, la bola comenzó a rodar, con el rápido apoyo de las instituciones y la sociedad barcelonesas y de la Casa Real, pero no del gobierno central que presidía Leopoldo Calvo Sotelo.

La victoria del PSOE en las elecciones generales de 1982 y el nombramiento de Narcís Serra como ministro de Defensa situó a "un gran valedor de la idea olímpica en el seno del gobierno".

Cuando Samaranch redactó sus recuerdos sobre el día de la votación, aseguró que él no conocía de antemano "el contenido del sobre".

"Debo decir que yo no conocía el nombre de la ciudad ganadora. Solo sabía", afirmó, "que Barcelona había obtenido la máxima puntuación en las dos primeras vueltas".

"Tenía la seguridad de que Barcelona había ganado, pero no tenía la certeza total", añadió.

Una vez asegurada la sede, Samaranch fue "muy exigente" con el comité organizador de Barcelona'92 porque le dominaba "el temor de que las cosas no salieran bien".

"Esta posición crítica, que para mí no era cómoda ni mucho menos, al final resultó beneficiosa para todos", señaló.

El ya expresidente del COI definió los Juegos de Barcelona'92 como "los de la unidad", los primeros "sin la larga sombra del boicot".

"Sentí la felicidad interior de que el deporte había demostrado que el primer paso para la paz era el diálogo y la unidad. Nosotros habíamos dado ese paso", afirmó.

El equipo organizador coordinado por Josep Miquel Abad destacó, según Samaranch, "por su honradez, su eficacia y lealtad".

"Si no estaban de acuerdo conmigo, así lo decían en privado, pero no cambiaban de opinión a mis espaldas ni hacían públicas sus opiniones", apreció.

Sus recuerdos de los Juegos muestran una hiperactividad impropia de un hombre que tenía entonces 72 años. Sus encuentros con Nelson Mandela, gestas deportivas como la victoria en los 1.500 de la argelina Hassiba Boulmerka, el éxito de la delegación española (la guinda, pensó, hubiera sido que el príncipe Felipe ganase medalla en vela y que se la entregase el rey Juan Carlos), las interminables cenas con federaciones, patrocinadores, empresarios... todo quedó reflejado en sus notas diarias.

Solo una vez mencionó haberse emocionado: al referirse a un encuentro con los voluntarios el 3 de agosto de 1992.

"En los jardines del recinto de la Maternidad, acto de entrega a los voluntarios de las insignias de 'Gràcies'. Me pongo el uniforme como un voluntario más. Noto que me aprecian cuando muchos me piden fotografiarme con ellos de recuerdo. Me doy cuenta de que al pronunciar un pequeño discurso, me emociono, ya que tengo delante de mí a estos voluntarios que son pieza fundamental para el éxito de los Juegos", escribió Samaranch.

La cita final de sus memorias sobre Barcelona'92 mostró a un hombre orgulloso y relajado tras el resultado: "Ha sido un gran día. He clausurado los Juegos Olímpicos en mi ciudad con un éxito clamoroso. El COOB'92 ha sabido estar a la altura. Los barceloneses han obtenido matrícula de honor. Si no existiera el Movimiento Olímpico habría que inventarlo. Me siento un hombre tranquilo".