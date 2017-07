Muere a los 39 años Nelsan Ellis, actor de la serie "True Blood"

Getty Images

Los compañeros de Ellis en la serie dijeron estar "estupefactos" y "devastados".

Se hizo famoso por su interpretación del extravagante Lafayette Reynolds en la popular serie de vampiros de HBO, "True Blood", (conocida como "Sangre Fresca" en algunos países).

El actor estadounidense Nelsan Ellis, a quien sus compañeros calificaron como uno de los actores más talentosos de su generación, falleció a los 39 años, según confirmó su agente.

"Nelsan falleció tras complicaciones por un fallo cardíaco", le dijo la agente del actor, Emily Gerson Saines, a The Hollywood Reporter.

"Fue un gran talento y siempre extrañaremos su presencia y sus palabras", agregó.

Ellis apareció regularmente en True Blood desde 2008 hasta el fin de la serie en 2014.

Interpretó al cocinero de un restaurante local, Lafayette Reynolds, un carismático médium gay quien era capaz de ponerse en contacto con fantasmas.

En cine, trabajó al lado de Viola Davis, Emma Stone y Octavia Spencer en la película "The Help" (La Ayuda) en 2011.

Interpretó a Martin Luther King Jr. en "The Butler" (El Mayordomo) en 2012 e hizo el papel de Bobby Bird en la película biográfica de James Brown, "Get on Up".

Ellis, que nació en Chicago, se graduó en Bellas Artes en la prestigiosa película de artes, Julliard, en Nueva York.

También se destacó como dramaturgo con su obra semi autobiográfica titulada "Ugly" (Feo), que escribió mientras estudiaba en Julliard.

La obra fue interpretada en la escuela y ganó el premio Martin E. Segal del Lincoln Center de Nueva York.

"Estamos extremadamente tristes al conocer la muerte de Nelsan Ellis", declaró la cadena HBO el sábado.

"Nelsan fue durante mucho tiempo un miembro de la familia de HBO cuya innovadora interpretación de Lafayette será recordada con gran cariño ", agregó.

Entre quienes rindieron tributo al actor estaban varios de sus compañeros de True Blood, incluidos Michael McMillian, Lauren Bowles, Kristin Bauer y Joe Manganiello.

Este último dijo que estaba "destrozado" por la muerte de su amigo.

Kristin Bauer publicó un post en Instagram diciendo: "Uno de los hombres más tiernos y talentosos que he conocido. Una pérdida terrible para todos".

McMillian dijo en Twitter que estaba "conmocionado" y "devastado" por la noticia.