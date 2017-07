Estamos muy felices con que Leopoldo López esté en la casa: conductor de la familia

En diálogo con Caracol Radio, Manuel Navarro, confirmó que en las próximas horas se estará reuniendo la mamá de Leopoldo López con su hijo, luego de que las autoridades de Venezuela ordenarán conceder la prisión domiciliaria.

“La situación en la casa por el momento vivimos un rato de alegría. Muy contentos porque ya sabemos que está en su casa (Leopoldo López), y nosotros estamos saliendo para allá a ver cómo está”, indicó Navarro.

Frente al estado de salud de Leopoldo, indicó que no han podido saber las condiciones reales. “Todavía no tenemos información de su estado de salud, pues la mamá no ha logrado hablar con él”, agregó.

En las últimas horas la justicia de Venezuela confirmó que se le había concedido la detención domiciliaria al líder opositor Leopoldo López, quien estaba en la cárcel desde febrero de 2014.