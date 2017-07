Periodistas palestinos piden liberación de compañero arrestado por la ANP

Decenas de periodistas palestinos pidieron hoy en la ciudad cisjordana de Ramala la liberación de su compañero de profesión, Yihad Barakat, detenido esta semana por las fuerzas palestinas de Seguridad Preventiva.

Un grupo de periodistas se congregó hoy ante la Oficina del primer ministro palestino, Rami Hamdala, para exigir la puesta en libertad de Barakat, arrestado este jueves después de grabar cómo una comitiva en la que participaba el mandatario atravesaba un puesto de control militar israelí, informó la agencia Maan.

El periodista fue detenido en Tulkarem, al norte del país y se espera que permanezca bajo custodia de las fuerzas de seguridad una semana más.

"Hay una rigurosa regulación sobre la libertad de expresión y de información. Nunca nos imaginamos que algo así pasaría", dijo a Efe el corresponsal para la agencia AP, Mohamed Daraghmeh.

Aseguró que ahora "cada periodista se autocensura, al pensar que si este hombre fue arrestado por grabar al primer ministro, cualquiera puede serlo por expresar su punto de vista o hacer artículos contra el Gobierno".

La periodista y directora de la asociación Filastiniyat, Wafa Abdulrahman, denunció que "ser periodista (en Palestina) se está volviendo peligroso, problemático".

"No es sobre nosotros, es sobre la información que le damos a la gente. Así no pueden formar sus mentes o tomar decisiones ante las políticas del Gobierno o sobre lo que hace el liderazgo (...) Con esta manifestación demostramos que no pueden callarnos y seguiremos protestando, informando y 'cantando'", declaró.

Por su parte un portavoz de la Autoridad Nacional Palestina (ANP), Tariq Rishmawi ,informó en un comunicado de que dos palestinos habían sido detenidos "por violar las leyes de grabación" y defendió al Ejecutivo palestino de atacar la libertad de expresión y opinión.

Según Rishmawi, ambos estaban bajo vigilancia "desde hace mucho tiempo".