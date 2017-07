Tres años después, Gaza sigue viviendo las consecuencias de la guerra

Han pasado tres años desde que la última ofensiva militar israelí a gran escala por tierra, mar y aire contra las milicias armadas palestinas sacudió la Franja de Gaza, el tiempo que Yanis al Masri y su familia llevan viviendo en una caravana en la ciudad norteña de Beit Hanún.

Gaza, 8 jul (EFE).- Han pasado tres años desde que la última ofensiva militar israelí a gran escala por tierra, mar y aire contra las milicias armadas palestinas sacudió la Franja de Gaza, el tiempo que Yanis al Masri y su familia llevan viviendo en una caravana en la ciudad norteña de Beit Hanún.

Al Masri tenía 13 años cuando el conflicto estalló el 8 de julio de 2014. Todavía recuerda la destrucción y el horror que dejó la operación militar, especialmente en su ciudad, muy próxima a la zona fronteriza entre el enclave costero e Israel.

Aunque para él lo peor llegó después.

La guerra fue dura, "pero los tres últimos años fueron lo más difícil", afirma.

"Justo al final de la guerra recibimos dinero de la ONU para el alquiler de una casa, pero dejó de llegar", explica este adolescente. Después, buscaron alojamiento de una escuela a otra hasta que llegaron a la caravana en la que ahora viven.

Su situación es similar a la de cientos de familias aún afectadas por el extinto conflicto que se prolongó 50 días y con el que Israel quiso debilitar la infraestructura militar del movimiento islamista Hamás, acabar con los túneles con carácter ofensivo construidos desde el enclave hacia su territorio y frenar el lanzamiento de cohetes palestinos.

La operación, llamada 'Margen protector', le costó la vida a 2.251 palestinos -incluidos 1.462 civiles, de ellos 551 niños-, 67 soldados israelíes y seis civiles, y dejó más de 11.000 heridos hasta que el 26 de agosto Egipto consiguió un alto el fuego entre Israel y Hamás, la Yihad Islámica y la OLP (Organización para la Liberación de Palestina), que se mantiene hasta hoy con violaciones puntuales.

La destrucción que dejaron los bombardeos, tanques y artillería fue inmensa: casas, infraestructuras, el sector de la industria o el agrícola sufrieron el revés de la guerra.

El viceministro de Vivienda de Gaza, Naji Serhan, dijo a Efe que tres años después se ha terminado el 50 por ciento del plan de reconstrucción ideado con los fondos que comprometió la comunidad internacional con este fin -3.500 millones de dólares-.

"Un total de 3.500 viviendas se han reconstruido y otras 2.000 siguen aún en proceso", de más de 11.000 casas que fueron totalmente destruidas, 6.800 gravemente dañadas (en las que ya no era posible vivir), 5.700 sufrieron daños parciales y 147.500 resultaron levemente afectadas, según datos de su Ministerio.

Al lento proceso de reconstrucción se suman otras dificultades que deben afrontar día a día los más de dos millones de personas que viven bajo el Gobierno de Hamás desde que en 2007 los islamistas tomaran el poder por la fuerza y comenzara un bloqueo por el que Israel controla las entradas y salidas de bienes y personas del territorio.

La cortes eléctricos durante varias horas al día, los altos índices de pobreza o la pérdida de recursos como ocurre con la playa, contaminada, son parte de la vida de los gazatíes.

"Unas mil familias vivieron en caravanas después de la guerra", dice el viceministro y destaca que hoy "solo son 500" las que aún habitan en estos cubículos metálicos en los que, de media, se alojan seis personas.

El representante gubernamental señala que este problema se debe, entre otras razones, a un déficit de 250 millones de dólares en la aportación de los fondos prometidos.

Hamza al Masri, el padre de Yanis, está casado con cuatro mujeres y tiene 43 hijos y nietos. Afirma que "no hay proceso de reconstrucción, no hay nada", y critica que las caravanas "no son un lugar seguro" porque están hechas con planchas metálicas y cualquier cosa afilada "puede hacer daño".

"En verano hace mucho calor dentro de la caravana, te sientes como un huevo cocido o como si estuvieras en una sauna", y recuerda que en su casa de hormigón se sentía agusto.

"Mientras, en invierno, esto es como una nevera. Y si llueve, envolvemos todo con mantas porque hace muchísimo río, sin olvidar la entrada de garrapatas, ratas y ratones", lamenta.

En el pueblo de Juza, otro de los lugares que fue duramente castigado durante la ofensiva de 2014, al este de la ciudad sureña de Jan Yunis, el adolescente de 16 años Oday Abu Motleq y su familia optaron por seguir viviendo en su casa, parcialmente destruida, y están a la espera de renovarla.

El techo está roto, las paredes tienen agujeros y el viento, polvo y lluvia se abren paso entre el hormigón descorchado. "La casa no es segura", rechaza Sadeya Abu Motleq, la madre de Oday.

Sin embargo, no se marcharán. "Nací aquí, crecí y estudié. Todos mis recuerdos están en esta casa", cuenta el adolescente y apunta a que el Ministerio de Trabajo se acercó a comprobar el estado de la infraestructura y la clasificó como "no apta para vivir". "Pero nosotros estamos obligados a hacerlo".