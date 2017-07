Maduro pide a militares "lealtad absoluta" ante posibles fisuras en la FFAA

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, pidió hoy a los militares de su país lealtad absoluta ante supuestos planes para crear fisuras dentro de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).

"En las próximas horas voy a hacer anuncios muy contundentes de los logros que hemos obtenido del combate contra el complot, la conspiración y el intento de crear fisuras en nuestra FANB", dijo Maduro en transmisión obligatoria de radio y televisión durante la graduación de oficiales en Caracas.

El gobernante pidió a los jóvenes militares "máxima vigilancia, máxima alerta, máxima lealtad para derrotar el intento de un complot contra la paz del país que pretende impedir las elecciones del 30 de julio", cuando se escogerá a los miembros de una Asamblea Nacional Constituyente (ANC) que redactará una nueva Carta Magna.

Asimismo, les instó a ser "leales siempre, traidores nunca" e ir a los cuarteles y unidades militares "a garantizar la lealtad absoluta de la Fuerza Armada".

En la elección del 30 de julio no participará la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) que, en cambio, ha llamado a impedir esta contienda y ha convocado a sus simpatizantes a participar el 16 en un plebiscito, no vinculante, donde dirán si están o no de acuerdo con un nuevo ordenamiento jurídico.

Maduro ha advertido que estos planes de la oposición son ilegales y les ha advertido penas de cárcel a quienes incurran en "delitos electorales".

La declaración de Maduro se produce mientras se desarrolla una ola de protestas antigubernamentales en el país que ya tiene más de tres meses y que hasta ahora ha dejado 91 fallecidos, cientos de heridos y detenidos.