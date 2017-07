Astros son la gran sorpresa positiva de la primera mitad de temporada

Se esperaba que los Astros de Houston tuviesen un equipo ganador y competitivo, pero no sólo llegaron a ese nivel sino que también se han mostrado imbatibles en la primera mitad de la temporada dentro de la Liga Americana y han sido la gran sorpresa positiva.

El piloto de los Astros, A.J. Hinch, reconoce que no hay ningún secreto especial, simplemente trabajo y salir cada día al diamante dispuestos a conseguir la victoria, una filosofía que los tiene con marca de 59-28, la mejor de las Grandes Ligas.

Además tienen 15,5 puntos de ventaja sobre el segundo mejor clasificado en la División Oeste del Joven Circuito.

Pero lo más importante para Hinch es la actitud y la manera como los peloteros disfrutan con lo que hacen en cada jornada y la ilusión que tienen por llegar al estadio.

"Yo no creo que en ese clubhouse haya alguien que no adore venir al estadio", subrayó Hinch. "Cuando vienes al estadio con este grupo, un grupo especial de muchachos, sabes que no están satisfechos. Lo diga yo o no, sé que no están satisfechos".

Los Astros tienen la ventaja divisional más grande antes del Juego de Estrellas desde que los Marineros del 2001 lograron un margen de 19 juegos de diferencia. Y son el primer equipo en subir a 30 juegos sobre .500 antes de la pausa del Clásico de Verano del próximo martes desde que los Tigres del 2006 lo hicieron con 59-29.

Todo lo anterior a pesar de haber tenido a cuatro abridores en la lista de lesionados en algún momento de lo que va de temporada.

Los Astros han conseguido 23 carreras más que cualquier otro equipo en las Grandes Ligas. Increíblemente, son los que más jonrones poseen y la menor cantidad de ponches.

"No tienes una entrada en la que puedas respirar (si eres el lanzador contrario). Hemos demostrado eso una y otra vez. Algunas pienso que yo podría cambiar la alineación y poner a otros en la parte baja y que igual no perderíamos nada de poder", destacó Hinch.

Desde el montículo, la efectividad de los Astros de 3.94 es la quinta mejor de las Mayores. Y tienen marca de 19-12 desde la última vez que lanzó su número 1, el zurdo Dallas Keuchel, baja por lesión.

Además, los Astros cuentan con un muy respetable récord de 27-18 en Minute Maid Park y uno insólito de 32-10 de visitantes.

Algunas veces, una temporada puede volverse mágica. Seguro, los Cachorros de Chicago vivieron algo de eso el año pasado.

Pero incluso en su ruta al récord de 103-58 con el que terminaron la ronda regular y a su primer título de Serie Mundial en 108 años, no tuvieron una ventaja de 16 juegos sino hasta septiembre.

Los Astros llevan un ritmo para ganar 110 juegos, la mejor marca en las Mayores desde que los Marineros del 2001 ganaron 116. Y para Hinch, eso no es lo importante de verdad. Lo que tiene a los Astros en el lugar que ocupan ahora es la convicción de que pueden seguir con el mismo nivel ganador.

"Nuestros jugadores, como grupo, tienen muchísimas cualidades, por lo que tengo cero preocupaciones", admitió Hinch. "Este es un gran equipo para trabajar. Obviamente queda mucha temporada".

Sin embargo, siendo la naturaleza humana como es, seguramente habrá quien espere un bajón. Por eso precisamente es que la mentalidad del grupo es importante.

Los tres mejores jugadores de posición de Hinch -el segunda base venezolano José Altuve, el torpedero puertorriqueño Carlos Correa y el jardinero derecho George Springer, tienen 27, 22 y 27 años, respectivamente.

Ninguno ha ganado un campeonato. Antes de que los Astros consiguiesen un puesto de Comodín en el 2015, el equipo venía de promediar 104 derrotas al año en las cuatro campañas anteriores.

Altuve y Springer vivieron parte de esos días negros. En esa época, jugaban como ahora juega el grupo entero: duro y divirtiéndose, que es otra de las claves del triunfo.

Porque son relativamente jóvenes y porque aún no han ganado una Serie Mundial, ni tienen súper contratos, los Astros creen que todavía tienen cosas que demostrar.

Se sienten identificados por completo con lo que hacen y juegan con energía cada día. Poder verlos en el dugout durante los momentos buenos es recordar que son un grupo de jóvenes profesionales que están pasando el mejor momento de sus vidas.

"Nosotros nos divertimos mucho. Sabemos quiénes somos", señaló Springer, que igual que Corre y Altuve estarán el martes como titulares en el Juego de Estrellas. "Entendemos quiénes somos como equipo. Ha sido divertido salir a jugar y vivir esto. Ha sido una primera mitad especial para nosotros. Obviamente, falta mucho camino. Tenemos que seguir jugando de la misma forma".

Los abridores Keuchel y Lance McCullers Jr. también fueron convocados al Clásico de Verano.

Springer afirmó que espera competir en el Juego de Estrellas de la misma forma que lo ha hecho toda la temporada: duro y divirtiéndose. Es lo mismo que ve Hinch todos los días, por lo que en Miami el buen espectáculo está garantizado.