Vehículos autónomos, fuente de oportunidades que beneficiarán a la sociedad

En el marco de Jalisco Campus Party, macroevento que se desarrolla en Guadalajara (oeste de México) y que reúne a miles de jóvenes talentos, Chávez ofreció una conferencia en la que comentó cómo la industria tradicional cada vez se acerca más a un nuevo modelo que abre las puertas a nuevas tecnologías y negocios.



El concepto "movilidad" ya no solo significa hacer más "fácil" el recorrido entre dos puntos, sino cuestionar "cómo logramos movernos teniendo experiencias completas", aseveró el gerente de Ford.



Señaló que alrededor del 20 % de los vehículos proyectados para 2030 son autónomos, mientras que para ese mismo año se espera que, en cuanto a autos nuevos, el número de carros eléctricos sea mayor que los de gasolina.



Lo relevante en este sentido es "encontrar modelos de satisfacción de las necesidades nuevas que se están encontrando", y aprovechar el análisis de datos para saber cómo mejorar la experiencia del usuario y saber qué es lo que no necesita.



En cuanto a los vehículos autónomos, "el principal beneficio va a ser la seguridad": "El 98 % de los accidentes viales son responsabilidad de las personas, son errores humanos".



Chávez indicó que, a largo plazo, gracias a la tecnología los vehículos podrán identificar en su desplazamiento tres elementos: otros autos, la infraestructura y las personas, para actuar de una forma "correcta y segura", y con protocolos redundantes que permitan que el sistema no se bloquee si falla uno de los componentes.

Chávez admitió que estos avances pueden hacer que se pierdan ciertos puestos, pero por otro lado, y como compensación, también generan "empleos de más valor agregado" -como en el desarrollo de aplicaciones, etc.-, y de ahí la importancia de que los jóvenes se formen de cara al futuro.



El gerente de Ford cerró su intervención con una cita de Henry Ford: "Si tú crees que puedes o si tú crees que no puedes, tienes la razón".