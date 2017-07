Luis Carlos Biffi conoció a Roberto Prieto en la campaña Santos 2014

Después de la polémica surgida porque Marketmedios seguía trabajando de manera indirecta para la Presidencia de la República, pues estaba siendo subcontratada por la empresa Subatours, ahora se conoce que el director de eventos en Palacio es Luis Carlos Biffi, relacionado con Roberto Prieto, el empresario integrante de Marketmedios y salpicado por el escándalo de Odebrecht.

Se conocieron en la campaña de Juan Manuel Santos, en la que Prieto era el gerente nacional y Biffi el gerente en Santander.

Luis Carlos Biffi Trejos es hijo de una familia reconocida de Bucaramanga. Sus padres eran los propietarios de una empresa llamada Baterias Faico. Estudió en el colegio Panamericano, un plantel con programa bilingüe y de alto costo.

Su paso al sector público se dio de la mano de su amigo Iván Mustafá Barbosa, hijo de excongresistas y quien lo vinculó a la campaña del entonces candidato a la Presidencia de la República, Juan Manuel Santos. El hecho es recordado en Santander, porque en su momento generó desconfianza entre la clase política que acompañaba al aspirante, quienes dudaban de la falta de experiencia de Biffi.

Por aquella época, Biffi y Mustafá habían creado Dime, una empresa dedicada al manejo de pantallas de publicidad en centros comerciales y otros lugares de alto tráfico.

Una vez ganó el presidente Santos, Luis Carlos Biffi se vinculó a la Presidencia, en donde ha ascendido, hasta llegar a su cargo actual: la jefatura de eventos (y temporalmente encargado de la Consejería para las Regiones).

En las visitas del presidente Santos a Santander, Biffi e Iván Mustafá están entre los primeros en la comitiva. Su perfil es el de un joven emprendedor, con poca experiencia política, pero buenos amigos políticos y hábil en los negocios.

LA VERSIÓN DE LA CASA DE NARIÑO

En la Presidencia de la República el único que ha hablado del caso Subatours es el vocero y secretario general, Alfonso Prada, quien ayer al mediodía aseguró que en la sede del Gobierno Nacional no se conocía la relación entre esa empresa, que ganó la licitación, y la cuestionada Marketmedios.

Pasadas las horas, en la Casa de Nariño no hay intención de volver a hacer un pronunciamiento oficial sobre el nuevo escándalo. De manera extraoficial, fuentes de la Presidencia consultadas por Caracol Radio aseguran que una vez hecha la revisión del caso, consideran que no ha existido ninguna ilegalidad en la contratación, aunque reconocen que no da buena impresión ética que Marketmedios haya terminado relacionado con eventos del Gobierno, después de los líos que ha tenido por cuenta del escándalo de Odebrecht.

También insisten en que no sabían que Subatours estuviera trabajando con Marketmedios, pues a la empresa contratante le solicitaban lo necesario para cada evento (pantallas, sonido, tarima, etcétera) y se preocupaban de constatar el cumplimiento, pero sin entrar en el detalle de cómo operaba o con quien subcontrataba.

Así mismo, dicen que la Presidencia garantiza la transparencia de su gestión administrativa, a través del Departamento Administrativo, Dapre, que dirige Prada y en donde son pocas las personas que ordenan gasto (una de ellas la directora de Operaciones, Claudia Yolima Jiménez). Incluso, dicen que el citado Biffi no tiene esa potestad, sino que se limita a vigilar el cumplimiento de las acciones requeridas por las empresas contratadas para hacer la logística de los eventos que organiza la Presidencia.