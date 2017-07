El canciller uruguayo no ve "muchas señales" de diálogo en Venezuela

El canciller uruguayo, Rodolfo Nin Novoa, dijo hoy que la situación de Venezuela "es muy preocupante" y que "no hay muchas" señales de diálogo para llegar a una solución.

"Es muy preocupante, nosotros hemos ofrecido nuestra ayuda", declaró el Nin Novoa y relató que hay otros cuatro países, República Dominicana, El Salvador, Nicaragua y San Vicente dispuestos a colaborar, y que en la última reunión de la Organización de Estados Americanos (OEA), en México, Uruguay pidió adherir a ese grupo a otros dos Estados más.

Sobre esta propuesta, Venezuela dijo que "va a hacer la consulta pero que hasta ahora no ha contestado" y que, por otro lado, les respondieron que iban a mandar documentos de los acuerdos que tenían con la oposición pero que "tampoco lo han hecho".

Preguntado sobre si no hay muchas señales de diálogo de parte de Venezuela, Nin Novoa respondió: "No, no hay muchas, esa es la pura verdad".

"Y nos preocupa una cuestión de separación de poderes y los acontecimientos que sucedieron en el Parlamento", expresó el canciller uruguayo, en relación al suceso de este miércoles, cuando un grupo de simpatizantes del chavismo irrumpió de forma violenta en el Parlamento venezolano arremetiendo contra todos los presentes.

"Así que en virtud de eso fue que emitimos un comunicado (en nombre del Mercosur) que siempre termina de la misma manera, reiterando nuestro apoyo para dar viabilidad al dialogo entre oposición y Gobierno, pero la verdad es que con este nivel de confrontación esto puede terminar muy mal", concluyó el canciller.

Desde el pasado 1 de abril Venezuela vive una oleada de manifestaciones a favor y en contra del Gobierno, algunas de las cuales se han tornado violentas y han dejado 91 muertos y más de 1.000 heridos.