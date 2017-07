Bolivia apuesta al diálogo e integración latinoamericana en sesión de Aladi

El canciller de Bolivia, Fernando Huanacuni, dijo hoy en Montevideo, durante su presentación en la sesión de la Asociación Latinoamericana de Integración (Aladi), que su país apuesta al diálogo y a la integración de los pueblos en América Latina.

"Bolivia está abriendo los diálogos alrededor para seguir proponiendo alternativas que son importantes para nuestros pueblos y por ello proponemos puentes que puedan unificar nuestros países, que es muy importante para nosotros", subrayó Huanacuni.

En este sentido, el canciller señaló que desde su país pregonan la propuesta del "vivir bien" que busca generar "un equilibrio interno y externo" que se diferencia de la idea de "vivir mejor" relacionada al "mundo moderno consumista, depredador de la madre tierra".

Asimismo, Huanacuni destacó su propuesta de generar "una nueva economía" conocida como comunitaria-complementaria basada en "la experiencia generacional de los pueblos indígenas ancestrales" en el que, a diferencia del proceso competitivo, se tienden puentes entre las naciones para unirlas.

"Desde Bolivia invitamos al mundo a reconstituir un paradigma ancestral que siempre fue comunitario", añadió.

Luego de su presentación, el canciller manifestó a la prensa que Latinoamérica debe "despertar" y entender una realidad en la que están todos juntos y la mayor debilidad que tienen es que el continente no supo mirarse a sí mismo.

"Algunos países se han sentido europeos y no se sintieron verdaderos latinoamericanos y eso impidió una integración", manifestó y agregó que Suramérica tiene "retos importantes" que no podrá superarlos si no se une a través del diálogo.

Por otra parte, Huanacuni destacó que Bolivia "ha dado pasos importantes" y cumplió con "todos los requisitos" para concretar su integración al Mercosur.

"Solamente falta la ratificación de Brasil en el Congreso y eso seguramente lo va a llevar adelante. Uruguay ha mostrado todo el apoyo y ellos van a motivar para que (en Brasil) se ratifique", consideró el Canciller.

Sobre su inclusión al bloque suramericano, Huanacuni destacó que será importante para mejorar el diálogo de Bolivia con sus miembros y para tener más mecanismos jurídicos que profundicen la integración de los pueblos.