México califica de "productiva" cita con Trump y asegura no se habló del muro

El canciller mexicano, Luis Videgaray, aseguró hoy que la reunión del presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, con el estadounidense, Donald Trump, fue "muy bien" y resultó "productiva", al tiempo que garantizó que en ella no se habló del muro fronterizo entre México y EEUU.

En declaraciones en Hamburgo (Alemania) tras concluir la primera relación bilateral entre Trump y Peña Nieto, Videgaray reconoció que él, presente en la entrevista, no oyó al presidente estadounidense responder cuando un periodista le preguntó si seguía queriendo que México pague el muro que él quiere levantar en la frontera.

"Totalmente", fue la respuesta de Trump, según el relato del pool de periodistas que acompaña al mandatario estadounidense.

"Lo relevante para México es que no fue tema de la conversación, así lo habíamos acordado y así fue", señaló el titular de Exteriores para recalcar que la posición de su país es "absolutamente invariable: ése no es un tema de la relación bilateral, no es parte de la conversación entre los dos países y no fue parte de la conversación entre los presidentes".

La reunión, asumiendo que la relación es complicada y que hay diferencias públicas de opinión, es muestra de que la relación bilateral es "buena", recalcó.

"Lo importante es que contribuya a una relación de trabajo seria y con normalidad institucional entre los dos países", añadió Videgaray, quien destacó que el trato entre los presidentes es "respetuoso" y "cordial".

Entre los temas abordados en la reunión, destacó el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) firmado entre México, EEUU y Canadá y que Trump amenazó con romper.

Videgaray explicó que el acuerdo es negociar para lograr una modernización del tratado y señaló que México cree que "hay espacio para hacer un mejor acuerdo para las tres partes".

Según explicó, los dos presidentes abordaron también la situación de los trabajadores agrícolas temporeros mexicanos en Estados Unidos y acordaron explorar nuevos instrumentos que favorezcan una emigración que sea legal y transparente.

Asimismo, según apuntó el Gobierno mexicano en un comunicado, analizaron el problema de las redes del crimen organizado transnacional y la necesidad de abordar este fenómeno desde el principio de la "responsabilidad compartida y a través de una estrategia integral en ambos lados de la frontera".

Como se prevenía, agregó Videgaray, no fue una reunión de grandes acuerdos, pero sí un encuentro para seguir trabajando juntos en asuntos de interés mutuo.