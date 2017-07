Luis Fonsi y Ed Sheeran entre lo más vendido

“Despacito” de Luis Fonsi es de momento la segunda canción mejor vendida del año, solo después de “Shape of You” de Ed Sheeran.

De acuerdo con el reporte de Nielsen Music, “Despacito” vendió 3,5 millones de copias en la primera mitad del año, mientras que “Shape of You” alcanzó el primer lugar, con 4,5 millones. La cifra calcula la venta de copias de la canción y el streaming.

"That's What I Like" de Bruno Mars, "Humble" de Kendrick Lamar y “Bad and Boujee" de Migos completan la lista de las canciones más vendidas.

En cuanto a álbumes, "DAMN" de Lamar es el más vendido con 1,77 millones, de acuerdo con una cifra que combina ventas de discos, venta de canciones y streaming. "Divide" de Sheeran le sigue con 1,74 millones.

Los otros álbumes de la lista son "More Life" de Drake, "24K Magic" de Bruno Mars y "Culture" de Migos, los cuales alcanzaron todos el millón en ventas combinadas.