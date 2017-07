Fans argentinos de Ringo Starr celebran su 77 cumpleaños con "paz y amor"

Unos 50 fanáticos argentinos de Ringo Starr se congregaron hoy en Buenos Aires para celebrar el 77 cumpleaños del que fuera batería de The Beatles en un concierto homenaje con mucha "paz" y "amor", sumándose así a una convocatoria lanzada por el propio artista en distintas ciudades del mundo.

A través de las redes sociales, el músico británico (Liverpool, 1940) animó a sus seguidores a realizar un festejo mundial, enviarle un saludo y compartir mensajes positivos en sus cuentas de Twitter y Facebook a través de la etiqueta #Pazyamor.

"Es mi inspiración. A los 77 años sigue trabajando y tiene pasión por lo que hace. Los Beatles son la banda de sonido de nuestra vida entera", aseguró en declaraciones a Efe Mónica Frusto, de 55 años, quien lucía una camiseta con el rostro de Starr bien visible.

Frusto se acercó este viernes al Centro Cultural Kirchner (CCK) de Buenos Aires, donde se celebró la convocatoria de los fanáticos argentinos con un breve concierto tributo a cargo de la banda de rock "Nube 9".

En su opinión, lo más positivo del evento es que los "une a todos", sin distinción de edad, ideología ni nacionalidad.

"Eso es la paz y el amor que ellos (The Beatles) nos enseñaron a compartir con todo el mundo", agregó.

A su lado, inseparable, estaba Camila Pietribiasi, de 20 años, quien se definió como "beatlemaníaca" mientras mostraba, orgullosa, la funda de su móvil de última generación, personalizada con una fotografía de ella junto al músico británico tomada hace seis años, cuando Starr visitó por primera vez el país austral.

"(The Beatles) son todo para mí, todo. Si no fuera por ellos, creo que mucha de la música de ahora no existiría", afirmó antes de señalar que cada vez que Starr viaja a Argentina "es una revolución" y por eso, para ella, haber logrado inmortalizar un momento junto a él fue "una emoción total".

Como Pietribiasi y Frusto, decenas de seguidores de la banda británica ignoraron la lluvia que desde primera hora de la mañana comenzó a caer en la capital argentina y se acercaron al CCK para felicitar al músico y entonar junto a 'Nube 9' clásicos "beatles" como "All you need is love", "With a little help from my friends" y "Yellow submarine".

En una entrevista con Efe, el cantante y líder de la banda tributo, Fernando Blanco, destacó que en un mundo "convulsionado" como el nuestro, siempre es "un buen momento" para pedir "que en vez de pelear, en vez de guerras, en vez de tanta diferencia, demos una oportunidad a la paz, como decía (John) Lennon".

"Tratemos de entendernos y buscar la manera de solucionar las cosas: me parece que es un mensaje positivo que nunca está de más", dijo celebrando la iniciativa de Starr, quien lleva realizándola bajo el mismo lema desde 2008 y ha conseguido que se reproduzca también en Alemania, España, Perú y Japón, entre otros países.

Blanco cree que es cierto que, como se ha dicho en repetidas ocasiones, el artista fuera el "beatle" menos valorado: "Durante muchos años se lo castigó porque tenía que competir con el talento de Lennon y (Paul) Mccartney, con el posterior crecimiento de (George) Harrison, así que era difícil", señaló.

Sin embargo, hizo hincapié en que Starr era un "gran baterista" que "amalgamaba todas esas personalidades", por lo que, con el tiempo, a su juicio, "se lo reconoció como parte necesaria para que Los Beatles fueran Los Beatles".

El músico británico (Liverpool, 1940) festeja su cumpleaños este viernes en Los Ángeles, California, con familiares y amigos y compañeros del mundo del espectáculo, como el teclista Michael Bearden o el director de cine David Lynch, aunque el evento llegará a rincones de todo el mundo, incluyendo el Cavern Club de Liverpool y los estudios de Abbey Road en Londres.

Todo ello lo transmitirá en directo, a través de su página de Facebook.