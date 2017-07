Isabel Allende entre los más vendidos con "Más allá del invierno"

La nueva novela de Isabel Allende, "Más allá del invierno", se sitúa esta semana como favorita de los lectores en Argentina y Colombia, y es también de las más populares en España y México.

Mientras, la escritora y periodista británica Paula Hawkins, se mantiene una semana más, con su segunda novela "Escrito en el agua", entre los más vendidos en Argentina, Colombia, Portugal y Reino Unido.

ALEMANIA

Ficción:

1.- Die Geschichte der Bienen - Maja Lunde (btb)

2.- Goldener Käfig - Victoria Aveyard (Carlsen)

3.- Stille Wasser - Donna Leon (Diogenes)

4.- Corruption - Don Winslow (Droemer)

No ficción:

1.- Das Zeitalter des Zorns - Pankaj Mishra (S. Fischer)

2.- Wunder wirken Wunder - Eckart von Hirschhausen (Rowohlt)

3.- Heilen mit der Kraft der Natur - Andreas Michalsen (Insel)

4.- Das geheime Leben der Bäume - Peter Wohlleben (Ludwig)

Fuente: Der Spiegel

ARGENTINA

Ficción:

1.- "Más allá del invierno" - Isabel Allende (Sudamericana)

2.- "Escrito en el agua" - Paula Hawkins (Planeta)

3.- "Sí" - Viviana Rivero (Emece)

4.- "El fútbol de la mano" - Eduardo Sacheri (Alfaguara)

No ficción:

1.- "La Politica del Siglo XXI" - Jaime Duran Barba y Santiago Nieto (Debate)

2.- "56. Lanata", - Jorge Lanata (Sudamericana)

3.- "Emoción y Sentimientos", - Daniel Lopez Rosetti (Planeta)

4.- "Crímenes y mentiras" - Hugo Gambini y Ariel Kocik (Sudamericana)

Fuente: Yenny/tematika.com

BRASIL

Ficción:

1.- "Outros Jeitos de Usar a Boca" - Rupi Kaur (Planeta)

2.- "O Homem Mais Inteligente da História" - Augusto Cury (Sextante)

3.- "A Cabana" - William P. Young (Arqueiro)

4.- "Depois de Você" - Jojo Moyes (Intrínseca)

No ficción:

1.- "Sapiens - Uma Breve História da Humanidade" - Yuval Noah Harari (L&PM)

2.- "Rita Lee: Uma Autobiografia" - Rita Lee (Globo)

3.- "Prisioneiras" - Drauzio Varella (Companhia das Letras)

4.- "Do Zero ao Milhao. Como Criar Um Negócio Milionário, Próspero e Sustentável"- Carlos Wizard Martins (Buzz)

Fuente: Revista Veja.

COLOMBIA

Ficción:

1.- "Más allá del invierno" - Isabel Allende - (Penguin Random House)

2.- "Escrito en el agua" - Paula Hawkins - (Planeta)

3.- "La chica del tren" - Paula Hawkins - (Planeta)

4.- "La niña alemana" - Armando Lucas - (Ediciones B)

No ficción:

1.- "Oscar Naranjo, el general de las mil batallas" - Julio Sánchez - (Planeta)

2.- "Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes" - Elena Favili - (Planeta)

3.- "De animales a dioses" - Yuval Noah - (Penguin Random House)

4.- "Por otro camino de regreso a lo humano" - Carlos Yepes - (Penguin Random House)

Fuente: Librería Nacional

ESPAÑA

Ficción:

1.- "Patria" - Fernando Aramburu (Tusquets)

2.- "Más allá del invierno" - Isabel Allende (Plaza & Janés)

3.- "Después del amor" - Sonsoles Ónega (Planeta)

4.- "Casi sin querer" - Defreds José A. Gómez Iglesias (Frida)

No ficción:

1.- "Manual del aprendiz de cocinero" - Varios autores (Espasa)

2.- "El poder del ahora" - Eckhart Tolle (Gaia)

3.- "La voz de tu alma" - Lain García Calvo (Autor-editor)

4.- "El rostro y la personalidad" - Julián Gabarre Mir (Flumen)

Fuente: Casa del Libro

ESTADOS UNIDOS

Ficción:

1.- "The Handmaid's Tale" - Margaret Atwood (Houghton Mifflin Harcourt)

2.- "Camino Island" - John Grisham (Doubleday)

3.- "Stillhouse Lake" - Rachel Caine (Thomas & Mercer)

4.- "Use of Force" - Brad Thor (Atria/Emily Bestler Books)

No ficción:

1.- "Hillbilly Elegy" - J.D. Vance (Harper)

2.- "Rediscovering Americanism" - Mark R. Levin (Treshold Editions)

3.- "The Subtle Art of Not Giving a F.ck" - Mark Manson (Harperone)

4.- "I Can't Make This Up" - Kevin Hart con Neil Strauss (37 INK/Atria)

Fuente: Amazon

FRANCIA

Ficción:

1.- "Quand sort la recluse" - Fred Vargas (Flammarion)

2.- "Ta deuxieme vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une" - Raphaelle Giordano (Pocket)

3.- "Vernon subutex t.1" - Virginie Despentes (Pocket)

4.- "L'amie prodigieuse" - Elena Ferrante (Gallimard)

No ficción:

1.- "La vie secrète des arbres: ce qu'ils ressentent, comment ils communiquent: un monde inconnu s'ouvre à nous" - Peter Wohlleben (Les Arènes)

2.- "Trump, la maison flanche ; enquetes et reportages" - Revue America (Revue America)

3.- "Extra mortelle adele t.12 ; a la peche aux nouilles" - Mr Tan; Diane Le Feyer (Tourbilon)

4.- "Une tres legere oscillation ; journal 2014-2017" - Sylvain Tesson (Des Equateurs)

Fuente: Edistat

ITALIA

Ficción:

1.- "La rete di protezione" - Andrea Camilleri (Sellerio)

2.- "Tredici - Thirteen Reasons Why" - Jay Asher (Mondadori)

3.- "La coscienza di Zeno" - Italo Svevo (Newton Compton)

4.- "Il fu Mattia Pascal" - Luigi Pirandello (Newton Compton)

No ficción:

1.- "L'arte di essere fragili. Come Leopardi può salvarti la vita" - Alessandro D'Avenia (Mondadori)

2.- "Storie della buonanotte per bambine ribelli" - Francesca Cavallo y Elena Favilli (Mondadori)

3.- "L'ordine del tempo" - Carlo Rovelli (Adelphi)

4.- "L'interpretazione dei sogni" - Sigmund Freud (Newton Compton)

Fuente: La Feltrinelli

MÉXICO

Ficción

1.- "Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes" - Elena Favilli (Planeta)

2.- "Más allá del invierno" - Isabel Allende (Plaza y Janes)

3.- "El principito" - Antoine de Saint-Exupéry (Emece)

4.- "Rendición" - Ray Loriga (Alfaguara)

No ficción

1.- "Uno siempre cambia al amor de su vida (por otro amor o por otra vida)" - Amalia Andrade (Planeta)

2.- "Los cuatro acuerdos" - Miguel Ruiz (Urano)

3.- "Véndele a la mente, no a la gente" - Jürgen Klaric (Paidós)

4.- "El líder que no tenía cargo" - Sharma Robins (Debolsillo)

Fuente: Librería Gandhi

PORTUGAL

Ficción:

1.- "Escrito na Água" - Paula Hawkins (TopSeller)

2.- "Nada Menos Que Tudo" - Afonso Noite-Luar (Manuscrito Editora)

3.- "O Pianista de Hotel" - Rodrigo Guedes de Carvalho (Dom Quixote)

4.- "A Sociedade dos Sonhadores Involuntários" - José Eduardo Agualusa (Quetzal Editores)

No ficción:

1.- "Chegar Novo a Velho" - Manuel Pinto Coelho (Prime Books)

2.- "Apanhados. As investigações judiciais às fortunas escondidas dos ricos e poderosos" - António José Vilela (Manuscrito Editora)

3.- "Cenas da Vida Americana. De Reagan a Trump" - Clara Ferreira Alves (Clube do Autor)

4.- "Quando Deus e a Medicina se encontram" - Neale Donald Walsch y Dra. Brit Cooper (Albatroz)

Fuente: Librería Bertrand

REINO UNIDO

Ficción:

1.- "Into the Water" - Paula Hawkins (Doubleday)

2.- "Camino Island" - John Grisham (Hodder)

3.- "The Ministry of Utmost Happiness" - Arundhati Roy (Hamish Hamilton)

4.- "No Middle Name" - Lee Child (Bantam Press)

No ficción:

1.- "Jo Cox: More in Common" - Brendan Cox (Two Roads)

2.- "Diana" - Andrew Morton (Michael O'Mara)

3.- "Finding Gobi" - Dion Leonard (Harper Element)

4.- "The Strange Death of Europe" - Douglas Murray (Bloomsbury)

Fuente: The Sunday Times.-