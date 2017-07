Poetisa cubana Carilda Oliver recibe la más alta orden cultural de la isla

La poetisa cubana Carilda Oliver Labra recibió hoy la Orden Félix Varela de Primer Grado, la más alta distinción cultural que concede el Gobierno de la isla, en coincidencia con la celebración de su 95 cumpleaños.

Carilda Oliver Labra, Premio Nacional de Literatura 1997, fue homenajeada con la distinción que entrega el Consejo de Estado cubano a personalidades nacionales o extranjeras, con aportes extraordinarios realizados en favor de los valores imperecederos de la cultura nacional y universal.

El presidente cubano, Raúl Castro, envió a la poetisa un mensaje de felicitación que fue leído por el titular de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (Uneac), Miguel Barnet, durante la ceremonia celebrada en el domicilio de Carilda Oliver, en la ciudad de Matanzas, situada a unos 100 kilómetros al este de La Habana.

En el texto del mensaje, divulgado por medios oficiales, Raúl Castro resalta la "valiosa obra poética y el compromiso mantenido siempre con la Patria" por la intelectual cubana.

Castro también recordó el poema de Oliver "Canto a Fidel", del cual se cumplieron 60 años en marzo pasado, como "una muestra de valentía" y "probada lealtad" a la revolución y a "su líder histórico", Fidel Castro, fallecido en noviembre de 2016.

La autora del conocido poema "Me desordeno amor, me desordeno" dijo que en sus inicios "creía que jugaba con la pluma y la tinta, y ahora no tengo palabras para responder a tanto amor".

Su obra de poesía lírica, épica y erótica está recogida en más de una veinte libros publicados en México, Colombia, España, Estados Unidos, Alemania y Cuba, entre otros países.

Carilda Oliver mantiene una peña literaria en su domicilio que lleva el nombre de su poema "Al sur de mi garganta", que la hizo saltar a la fama al ganar el Premio Nacional de Poesía en 1950.