Morales lamenta suspensión de minera porque paraliza la inversión extranjera

El presidente de Guatemala, Jimmy Morales, criticó hoy la decisión de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de suspender provisionalmente las labores de una minera de capital canadiense en el país, por ser un ejemplo que paraliza la inversión extranjera.

"Están pasando cosas que no le dan certeza legal a la inversión en el país (...). No podemos cerrar una empresa, una actividad, si un Estado mismo no está cumpliendo con sus responsabilidades", dijo el mandatario durante su discurso en la firma de un compromiso por la agenda nacional de desarrollo.

Sin hacer una mención explícita a la empresa, Morales opinó sobre el amparo provisional otorgado por el Supremo al Centro de Acción Legal, Ambiental y Social de Guatemala (CALAS), que dejó sin efecto las licencias El Escobal -otorgada en 2013- y Juan Bosco -2012- de la Minera San Rafael, de capital canadiense.

"Hoy una empresa que invirtió en Guatemala se le cayó más de un 30 % sus valores de acciones en una bolsa extranjera. ¿Quién va a querer venir a invertir acá?", se preguntó el presidente, quien pidió al Congreso legislar si no se quiere la minería en el país.

"Señores diputados, no quieren una actividad, legislen. Dejen de hablar. Parecemos chuchos mordiendo sus mismas colas", proclamó visiblemente enojado, aunque añadió que sus palabras no pretenden defender a ninguna industria, sino buscar una Guatemala "próspera, segura y equitativa", una meta para la que trabaja su Gobierno.

La poderosa cúpula empresarial y el Ministerio de Energía y Minas salieron este jueves en defensa de la Minera San Rafael.

Los pobladores de municipio de Casillas, en el departamento de Santa Rosa, donde está instalada la minera, manifestaron en reiteradas ocasiones su descontento por la "fuerte contaminación" del área, que a su juicio está provocada en parte por las explosiones de la empresa.

El director de asuntos gubernamentales de la minera, Juan José Cabrera, destacó que las pérdidas por la paralización, que inició hace más de un mes, ascienden a 120 millones de quetzales (unos 16 millones de dólares).

Este miércoles, decenas de trabajadores del proyecto se manifestaron ante el Supremo para mostrar su apoyo al proyecto, argumentando que el cese de operaciones generará grandes pérdidas, tanto monetarias como laborales.

La mina San Rafael, subsidiaria de la canadiense Tahoe Resources Inc, que explota plata en una región del sureste de Guatemala, está ubicada en terrenos de Mataquescuintla, del municipio San Rafael Las Flores (Santa Rosa), a 97 kilómetros al sureste de la capital.