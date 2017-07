So alaba el nivel del polaco Duda tras derrotarle con muchos problemas

El ajedrecista estadounidense Wesley So, ganador de la primera semifinal del XXX Magistral de ajedrez Ciudad de León tras imponerse a Jan Kryzstozff Duda, ha alabado el nivel del polaco que le ha creado muchos problemas.

So está disputando en la capital leonesa el cuarto torneo consecutivo de este año, acumulando 76 partidas seguidas en tan solo 35 días, lo que da idea del exigente calendario del segundo jugador mundial.

El jugador de origen asiático ha destacado el "alto nivel organizativo" del torneo leonés, toda una referencia en el ajedrez rápido a nivel internacional.

Sobre el emparejamiento con Duda en la primera semifinal del Magistral ha mostrado su sorpresa porque consideraba que, al ser el primer cabeza de serie -por delante del excampeón mundial el indio Viswanathan Anand- se le debería haber permitido elegir el rival, por lo que hubiera optado por el jugador local Jaime Santos.

"Me había preparado para su estilo de juego y desde luego no me gustó el tener un rival tan complicado que acaba de conseguir los 2700 puntos ELO con tan solo 19 años", ha puntualizado.

Por su parte, el joven jugador polaco también ha valorado la organización, al tiempo que ha recordado la escasa experiencia en este tipo de enfrentamientos mano a mano, ya que el campeón de Europa de partidas rápidas suele estar más habituado a los torneos con mayor número de enfrentamientos no individualizados a varias partidas.

"Es algo que también me servirá de experiencia para el futuro y espero progresar en ello para poder plantar más batalla en el futuro a todos los rivales", ha asegurado.