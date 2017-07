Bianca Sierra y Stephany Mayor, la pareja de futbolistas de la selección de México que se mudó a Islandia para vivir su amor sin "prejuicios"

Stephany Mayor y Bianca Sierra sonríen sobre la nieve. La foto las muestra rodeadas de un paisaje invernal.

Mayor y Sierra son mexicanas. Pero viven en Islandia, donde ambas juegan fútbol profesional.

Desde 2013, Mayor y Sierra son pareja. Tal vez la primera pareja homosexual que se conozca dentro del mundo del fútbol mexicano.

Pero sobre todo, una pareja que hace parte de la selección femenina de fútbol de su país.

Este sábado disputan un encuentro amistoso contra la selección sueca en la ciudad de Falkenberg , a unos 500 kilómetros al sur de Estocolmo.

El partido marca su regreso a la Tri después de una ausencia de varios meses.

Una ausencia en la que poco tuvo que ver el nivel futbolístico de las dos atletas.

Se trató más bien de una decisión personal que las llevó a alejarse de su país natal. Esta semana, el diario estadounidense The New York Times publicó un extenso reportaje sobre su relación y su mudanza a Islandia para poder jugar al fútbol en paz y vivir sin sentirse observadas.

"Desde el principio sentimos que aquí valoraban nuestro trabajo, nos valoraban como futbolistas, sin prejuicios ", le dijo Sierra al diario estadounidense.

En China

Ambas tienen 25 años, una es defensora y la otra, delantera. Aunque se conocieron en 2010 , según el reportaje, el amor floreció cuando fueron convocadas a un torneo con la selección mexicana en China, en 2013.

" Nuestra relación siempre fue abierta con las demás compañeras. Cuando viajábamos siempre nos quedábamos juntas en el mismo cuarto. No pensábamos que había algún problema", confesó Sierra.

Pero ahí estaba Leonardo Cuéllar, el técnico de la selección femenina. Y no era un tema menor.

Cuéllar era la persona que había montado el programa del fútbol femenino en México y llevaba casi 13 años al frente de la selección nacional.

" En 2015, antes de un partido en Chipre, nos dice y nos explica las reglas del equipo . Y ahí dijo: 'A mí no me importan si son novias o no, pero no las quiero ver ahí agarradas de la mano o haciendo desfiguros'", relató Mayor.

"Fue duro, porque si lo piensas, no creo que le digan a un hombre de la selección mexicana que no bese o agarre a su novia cuando va con el uniforme", agregó.

De acuerdo a The New York Times , Cuéllar no quiso contestar sobre los señalamientos hechos por la jugadoras. Consultadas por BBC Mundo, las futbolistas tampoco quisieron hacer declaraciones hasta después de su encuentro con Suecia.

Y el asunto quedó ahí. Hasta una foto publicada en junio de 2016.

Homofobia

Hace un año, Sierra publicó en su cuenta de Twitter una foto de ambas, frente a un río, con el siguiente pie de foto: "Mi mundo".

Fue la forma de contar públicamente que tenía una pareja. Y que era su compañera de la selección.

Hasta la fecha ese tuit, escrito hace un año, tiene 310 respuestas, 224 retuits y cerca de 1.700 "me gusta" .

Pero muchas de las respuestas son comentarios negativos sobre su relación. Aunque también los hay de apoyo: "No importa cuánto las insulten!! Hay personas que las apoyamos y admiramos por su valentía Felicidades #LoveIsLove", se lee en uno de ellos.

En enero de este año, Sierra, que había sido contratada por el equipo islandés Thor-KA en marzo de 2016 (dos meses antes de publicar la foto), logró que Mayor fuera una de las incorporaciones del mercado de invierno.

El Thor-Ka tiene su sede en la ciudad de Akureyri. Y ellas señalan que allí han podido vivir con tranquilidad, alejadas de los ataques homofóbicos que han sufrido en México.

"Hay muchos tabúes en México para hablar de tu sexualidad. Hay cosas que no se hablan, es algo yo creo cultural, no es fácil abrir tu relación", dijo Mayor.

Pero había otro asunto que resolver: Sierra y Mayor no habían sido convocadas para la selección mexicana desde principios del año pasado . Cuéllar, el técnico, señaló que se trataba de algo "exclusivamente deportivo".

En abril de 2016, Cuéllar renunció tras 18 años al frente de la escuadra femenina. Su reemplazo, Roberto Medina, tuvo otra mirada sobre el asunto: convocó a Mayor y a Sierra para el amistoso frente a Suecia, este sábado, que marcará su regreso a la canchas para defender los colores del Tri.

"En simple: la Federación Mexicana de Fútbol respeta", le dijo a BBC Mundo Karla Colin, vocera de la Federación.