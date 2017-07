Froome: "Sé como abordar las dos próximas etapas"

Saint-Georges (Francia), 7 jul (EFE).- El británico Chris Froome, líder del Tour de Francia, aseguró que se siente confiado para afrontar las dos próximas etapas en el macizo del Jura, sobre todo la del domingo, que conoció en parte en el pasada Dauphiné.

"El sábado no creo que haya cambios en la general, porque el último col está a 12 kilómetros de la llegada. La etapa del domingo la conozco en parte, subí el Mont du Chat en la Dauphiné (hace dos meses) y el descenso sé cómo abordarlo", indicó.

Froome señaló que desconfía especialmente del francés Romain Bardet, segundo de la pasada edición, en esa bajada, al tiempo que señaló que será "más duro" que en la Dauphiné porque está precedido de dos puertos de categoría especial.

El británico indicó que tras su victoria en La Planche des Belles Filles el italiano Fabio Aru es su principal rival, "porque es quien está más cerca en la general", pero que en cuanto a fuerzas "no es más rival que Richie Porte" y que otros corredores del "top 10" en el que "las diferencias son muy ajustadas". "Veremos cómo queda la cosa después del fin de semana", dijo.

Froome comentó que todo va bien por el momento: "Tenemos el maillot amarillo desde e primer día, es el escenario soñado, pero no hemos tenido que rodar delante para defenderlo, otros equipos lo ha hecho por nosotros".

El líder agregó que no descarta que, tras la etapa del domingo, deje escapar el maillot amarillo "si se forma una escapada en la que no haya ningún corredor peligroso para la general"; pero agregó que peleará para no dejar que caiga en manos de un rival.