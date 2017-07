Roberto Bautista: "Ahora llega mi punto de inflexión"

El español Roberto Bautista está convencido de que ahora llega su "punto de inflexión" en el Grand Slam, tras vencer este viernes al japonés Kei Nishikori, y lograr los octavos de final en Wimbledon, su segunda victoria ante un 'top-ten'.

"Para ganar a Nishikori hay que jugar muy buen tenis, mantener la calma, ser agresivo, dominar el encuentro. Estas eran las cosas que quería hacer antes del partido y son las que he hecho luego dentro de la pista", dijo Bautista, que en el Abierto de Australia en 2014 ya logró imponerse al argentino Juan Martín del Potro, cuando el de Tandil era cinco del mundo.

"Contento con todo, pero hoy con el tenis. Es imposible ganar a Nishikori solo con ganas", dijo, "he sido agresivo, he sacado bien he perdido poca pista, que es lo que más me cuesta con Nishikori, porque tiene muy buenos ángulos en los dos lados", comentó.

"Le he sacado del medio de la pista y eso lo he hecho muy bien. Incluso en el tercer set, cuando he retrocedido un metro o así y él ha empezado a mandar un poco, he sabido reaccionar luego para en el cuarto set, volver a mandar yo y ser agresivo", prosiguió.

"Me cuesta mucho trabajo estar ahí", admitió Bautista que aún no ha logrado los cuartos de un grande. "Los Grand Slams son citas muy importantes para mi, los he jugado muy bien todos, pero ahora llega mi punto de inflexión donde quiero dar un cambio y pasar la cuarta ronda", expresó.

"La presión está siempre en todos los partidos, y ahora tengo que disfrutar y pasar ese obstáculo que no he pasado nunca, es una buena oportunidad porque tengo un buen cuadro", analizó Bautista que ahora se enfrentará contra el croata Marin Cilic.

"Es un jugador que se basa mucho en el saque, tira muy duro, tiene mucha envergadura, pero si consigo restar bien y ser agresivo con el resto como hice en Australia el año pasado, le puedo hacer algo mas de daño, y cuando tenga mi derecha intentar mandar y que corra, hacer hincapié en su revés", dibujó Bautista sobre su duelo contra Cilic, ya en la segunda semana de Wimbledon. EFE.

mlm.