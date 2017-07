Sainz: Mantengo que mi objetivo en la vida es ser piloto de Red Bull

El español Carlos Sainz (Toro Rosso), que se vio inmerso en una polémica por decir que su meta con miras al año próximo es ser piloto de Red Bull y si esa posibilidad no se da, no cerrar ninguna puerta, que derivó en reprimenda pública por parte de sus jefes, contestó a Efe que mantiene que su "objetivo en la vida es ser piloto de" esa escudería austriaca.

Sainz, de 22 años, que afronta su tercera temporada en F1 y que es noveno en el Mundial, con 29 puntos, había indicado en diferentes ocasiones, incluida una entrevista con la Agencia EFE, que el año que viene le gustaría pilotar en Red Bull, sin cerrarse otras puertas si esa opción no fuese factible.

Esto recibió este viernes contestación, en la televisión inglesa, tanto del inglés Christian Horner, jefe de equipo de la escudería austriaca, como del austriaco Helmut Marko, el 'cerebro gris' de toda la organización.

Horner vino a decir que el talentoso madrileño es lo que es gracias al programa de jóvenes pilotos de la escudería que dirige, mientras que Marko indicó que no hay morder la mano que te da de comer. Red Bull pretende, en teoría, mantener su actual formación, con el australiano Daniel Ricciardo y el holandés Max Verstappen; y a Sainz le queda un año de contrato con Toro Rosso.

Tras la jornada de entrenamientos, Sainz indicó, al ser preguntado por Efe, durante su encuentro con los medios españoles, que qué tenía de malo afirmar que le gustaría ser piloto de Red Bull, que ésa "es una pregunta quizá para ellos, no para"él; y que mantiene que su "objetivo en la vida es ser piloto de Red Bull".

"Les debo todo, estoy muy contento con ellos, son unos profesionales increíbles, tengo amigos ya aquí dentro. Pero creo que es normal, humano y de un piloto competitivo querer más, es lo que Red Bull también quiere en su cantera de pilotos, un piloto competitivo que quiere dar un paso a su carrera y no hay nada más que añadir a eso", respondió a Efe Carlos Sainz este viernes en Austria.

"Son cosas que pasan a veces, en esta ocasión ha debido haber algún malentendido o las cosas se han sacado de contexto sobre lo que dije, opiniones que no voy a cambiar, pero tampoco a repetir, así que habrá que cerrar un poco el tema viendo lo que ha pasado", comentó el madrileño que admitió que "aún no" se ha producido una conversación privada con el equipo al respecto.

"Aún no, no se si ocurrirá o no, son cosas que se acabarán hablando, pero aún no", dijo.

"No voy a entrar a valorar si la reacción ha sido excesiva o no; ni responder a la pregunta de si se reacciona más conmigo o no, porque creo que no merece la pena. Sí es cierto que parece que las cosas se han sacado de contexto, quizá se me entendió mal cuando dije que era improbable un cuarto año en Toro Rosso", dijo.

"Yo lo que quería decir es que sería raro renovar a un piloto por otro año consecutivo en una escudería que tiene doce años de vida en F1 y siempre se ha caracterizado por desarrollar jóvenes talentos y que nadie ha estado más de tres años aquí", aclaró Sainz.

"Que vaya a ocurrir o no, aún no lo sé; aunque, por el momento parece que es probable que ocurra, ¿no? Pero no dije nada raro ni nada que fuese extraño, que no haya dicho ya o que nadie sepa. Creo que lo saben ellos y lo sabéis vosotros", indicó.

"Tengo la suerte de que no me enfado por cosas de este tipo y no me afectan, estoy tan contento como otro día", indicó el talentoso piloto madrileño, que al ser preguntado de nuevo por Efe si esto le había puesto nervioso, o si le había molestado, indicó: "en ese sentido soy bastante tranquilo, lo podéis ver que no me preocupa demasiado el tema".

"Y lo que pase en la prensa una vez que te pones el casco y entras a 300 por hora en curvas con 4G (unidad de fuerza de gravedad) no te da tiempo a pensar mucho", respondió a Efe Carlos este viernes en Austria, donde ve difícil entrar en la Q3.

"Eso será difícil aquí. En las últimas carreras, excepto Mónaco, en circuitos con rectas largas nos cuesta meternos en la Q3. Pero vamos a probar, como siempre hay que sacar el máximo y a ver dónde podemos llegar", indicó Sainz, que sí se considera valorado por los responsables de su equipo.

"Eso parece, al menos lo que yo sé hasta ahora y me han dicho es que están contentos. Si quieren que siga el año que viene será que están contentos. Y si el equipo en el que me gustaría estar está contento conmigo, ¿por qué iba a estar preocupado o disgustado; o triste? Lo contrario: es para estar orgulloso", afirmó Sainz.