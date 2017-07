Unzue:"Podríamos estar ante otro Tour de dominio del Sky"

Saint-Georges, 7 jul (EFE).- Eusebio Unzue, director del Movistar, señaló que el Tour 2017 "podría vivir otro episodio de dominio del Sky, como el año pasado", aunque las posibilidades de los favoritos se van a aclarar el fin de semana en las etapas de montaña del Jura, sobre todo en la del domingo.

"Podría ser una repetición del año pasado. Hemos tenido una crono donde fue superior respecto a todos, pero en la llegada en alto de La Planche vimos que había otros hombres fuertes. Ese día no vimos al Froome acostumbrado a imponer su ley a las primeras de cambio. Hizo la selección, estuvo fuerte, pero no hizo referencias", explicó a EFE el técnico español.

Según Unzue, el tiempo que perdió Quintana en La Planche, 18 segundos, no es preocupante, ni motivo para ver el futuro negro.

"Era una llegada particular y no hay que exagerar sobre lo que vimos. No hay que ser pesimistas ni optimistas. Los mejores, salvo Aru, que dio golpe de autoridad, estuvieron en 150 metros y poco tiempo de diferencia", dijo.

Unzue no cree que la participación de Quintana en el Giro pase factura a su líder, ya que el colombiano ha pasado ya varios años por la experiencia de correr dos grandes en un año.

"No creo que le afecte haber corrido el Giro. Ya hizo doblete los 5 últimos años, la diferencia es que este año la segunda grande es el Tour. Ha tenido su periodo de descanso y ha llegado en forma, cin garantías a este Tour".

Ante la semana de montaña en las montañas del Jura, Unzue cree que las general quedará bastante aclarada después de la jornada del domingo.

"El Jura nos dará una medida real del estado de los grandes favoritos. La etapa del domingo es de dureza extrema casi, sobre todo si continuamos con este calor. Podemos ver grandes sorpresas", señaló.

La estrategia del Movistar, explicó Unzue, consistirá en "estar con los mejores, y, si hay suerte, ser capaces de conseguir diferencias. En esta etapa se empezará a ver lo que puede pasar en París. Quien no esté el domingo difícilmente estará en Alpes o Pirineos"

Para Unzue, "las diferencias son las del prólogo y La Planche. Nos gustaría estar a menos distancia del líder, pero es lo que hay, vamos a esperar al fin de semana", subrayó.