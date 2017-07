Definidos los rivales de Colombia en el Mundial Sub-17 de India

Fueron sorteados en Bombay los grupos para el próximo Mundial Sub-17 de fútbol a celebrarse en la India, del 6 al 28 de octubre. Colombia integrará el Grupo A junto a los anfitriones, Estados Unidos y Ghana.

Grupo A

India

USA

Colombia

Ghana

- [Viernes 6 de octubre 5:00 p.m. - Nueva Delhi (Hora local)] Colombia vs. Ghana

- [Lunes 9 de octubre 8:00 p.m. - Nueva Delhi (Hora local)] India vs. Colombia

- [Jueves 12 de octubre 8:00 p.m. - Nueva Bombay (Hora local)] Estados Unidos vs. Colombia

Grupo B

Paraguay

Mali

Turquía

Nueva Zelanda

Grupo C

Irán

Guinea

Alemania

Costa Rica

Grupo D

Corea del Norte

Niger

Brasil

España

Grupo E

Honduras

Japón

Nueva Calcedonia

Francia

Grupo F

Iraq

México

Chile

Inglaterra