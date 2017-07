Por ahora soy jugador de la Sampdoria y pienso en ellos: Luis Fernando Muriel

Luis Fernando Muriel dialogó con los medios de comunicación durante su estadía en el país, donde el atacante pasa sus vacaciones. El jugador de la Selección habló de su futuro cercano, de las opciones del combinado nacional de ir al Mundial y de la ilusión que le despierta este Junior de Barranquilla.

Muriel enfatizó que de momento no se ha cerrado nada, por lo que es "jugador de la Sampdoria y solo pienso en ellos"; no obstante, no desconoció un interés del Sevilla, equipo que según medios españoles ya tiene muy adelantada las conversaciones por el jugador, quien sería el fichaje más costoso en la historia del club andaluz.

El atacante agregó que en lo último que piensa antes de un cambio es en el dinero: "Yo tengo 3 hijas y lo que quiero es el bienestar de ellas y el mío. Tengo muchos sueños y entre ellos es jugar una Champions o una Europa League y pensando en eso tomaré una decisión".

Aseguró haber hablado con Carlos Bacca, referente del Sevilla en los últimos años y quien "me dio algunas recomendaciones, me habló muy bien de la ciudad, aparte yo lo visité cuando él estaba en la ciudad, a parte conozco muy bien la región, viví un tiempo cerca".

Respecto a la Selección, Muriel fue mesurado, asegurando que no es fácil llegar con 1 o 2 juegos encima para enfrentar "equipos importantes" como Venezuela y Brasil y que determinarán, según él, "casi que el 70% de la clasificación al Mundial, son compromisos complicados por lo que son los 2 equipos."

Finalmente y como buen atlanticense, el jugador se declaró "emocionado" con el equipo que ha conformado Junior para el segundo semestre del año. "Se han hecho buenas contrataciones y hay varias expectativas por los jugadores que están llegando, esperamos que se convierta en una realidad y que demuestre que quiere ser campeón".