Pitcher brasileño de 16 años firma con los Azulejos de Toronto

Sao Paulo, 6 jul (EFE).- La joven promesa brasileña Éric Pardinho, de 16 años, firmó hoy un contrato los Azulejos de Toronto, el equipo canadiense que ha sido atraído por el poder de sus lanzamientos que lleva la bola a más de 150 kilómetros por hora.

"Hay muchos jugadores en las Grandes Ligas, los tres que están en la MLB y otros en ligas menores y ahora es sólo el inicio y hasta allá hay mucho tiempo para mí y para los otros jugadores", declaró a Efe Pardinho después de firmar este jueves en un hotel de Sao Paulo el contrato, que tiene un bono de un millón y medio de dólares.

El joven de ascendencia japonesa aseguró que "con el tiempo" que todavía tiene al frente va "a trabajar muy duro para llegar muy rápido a las ligas mayores".

Dijo que "todo comenzó a los seis años".

"Mi mamá jugó sóftbol y mi tío, mi hermano y mi abuelo jugaron béisbol", recordó.

"Un día en la playa mi tío me vio bateando y me dijo que tenía posibilidades en el béisbol y pidió permiso para mi papá. Ahí mi papá me llevó al campo en esa misma semana y terminó gustándome mucho el béisbol", añadió.

En un país marcado por la influencia del fútbol y con ídolos para la juventud como el atacante Neymar, Pardinho optó por seguir la tradición de su familia.

"En este período siempre amé mucho al béisbol, cualquier juego era béisbol y cualquier cosa para discutir con los amigos es todavía el béisbol", relató.

Exponente de un deporte con poca tradición y proyección en el país suramericano, Pardinho buscará en las Grandes Ligas seguir los pasos del jardinero y receptor Yan Gomes, el primer brasileño en llegar a la elite del béisbol en 2012 con los mismos Azulejos y ahora convertido en ídolo de los Indios de Cleveland.

Un año después fue la vez del lanzador André Rienzo, con los Medias Blancas de Chicago y que desde 2015 juega en los Marlins de Miami, temporada en la que el jardinero Pedro Orlando fichó con el Kansas City y se consagró como el primer brasileño en conquistar la Serie Mundial.

El béisbol fue un deporte que a pesar de haber llegado a Brasil a finales del siglo XIX con los estadounidenses que trabajaban en los ferrocarriles, y del impulso en los años diez y veinte por los inmigrantes japoneses no tuvo la repercusión esperada en la población local y prácticamente estuvo estancado hasta los noventa.

La inversión privada, impulsada por una multinacional japonesa en la ciudad de Ibiuna, interior del estado de Sao Paulo, y el trabajo de la Confederación Brasileña de Béisbol y Sóftbol (CBBS) han permito la realización de un torneo semiprofesional y la difusión del deporte entre los niños y niñas.

"Este proceso de la contratación de Éric Pardinho es muy bueno para los jugadores más jóvenes. Éric Pardinho va a ser un ejemplo, un espejo para que los demás consigan lo que Pardinho está haciendo hoy", comentó a Efe Jorge Otsuka, presidente de la CBBS.

Según Otsuka, "lo que se está haciendo acá en Brasil es la política correcta porque se está dando la oportunidad para los jóvenes y mantenemos en la ciudad de Ibiuna un centro de entrenamiento con 132 deportistas internos y el próximo año creemos que saldrán unos diez atletas para firmar con la MLB".

Con un promedio de velocidad de lanzamiento mejor que el de muchos jugadores de su edad en Estados Unidos, Pardinho despertó el interés del Toronto Azulejos en la WBC (World Baseball Classic), torneo de selecciones disputado en marzo pasado en Nueva York.

En enero, cuando Pardinho cumpla 17 años, estará con la filial del equipo canadiense en un torneo en República Dominicana, antes de pasar por las categorías precedentes de la MLB.

Pardinho es el quinto joven que firma este año contrato con un equipo de la MLB, detrás de Heitor Tokar y Víctor Coutinho (Astros de Houston), Víctor Watanabe Ito (Cerveceros de Milwaukee) y Christian Pedrol (Seattle Marineros).

Ahora son 16 los brasileños que tienen contratos con equipos de la MLB y la mayoría de ellos, por su edad, se encuentran en filiales o categorías menores.