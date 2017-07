“El fiscal y el procurador le están disparando a la implementación del acuerdo”: Farc

El concepto que emitió el procurador Fernando Carrillo para que no se les otorguen visas de residencia en nuestro país a los guerrilleros extranjeros, como está contemplado en un decreto presidencial, causó molestia en la guerrilla ya que consideran que el Ministerio Público está en contra de la implementación de lo acordado con el Gobierno.

Pastor Alape indicó que no es consecuente la solicitud que hizo Carrillo. “Aquí hay sectores de la institución que de manera individual empiezan a atacar al proceso y a no buscarle soluciones. Me parece que lo que dice el procurador es otro disparo el proceso de paz”.

Alape dijo que están dispuestos a dialogar con el jefe del Ministerio Público, aunque puso en duda que él quiera hacerlo con la guerrilla. Explicó que el proceso de reincorporación incluye a los extranjeros que están en la guerrilla y que, por ahora, se rigen por el decreto presidencial.

Así mismo criticó al fiscal Néstor Humberto Martínez, quien en la audiencia pública de la Jurisdicción Especial para la Paz, expresó varios reparos e incluso indicó que el trámite del acto legislativo tuvo varios vicios de inconstitucionalidad.

“Vemos que siguen disparando a la implementación y las posiciones del fiscal solo benefician a quienes están en contra de que se haga la paz en Colombia. El fiscal se está equivocando demasiado”, dijo el comandante guerrillero.

Las declaraciones de Alape se produjeron en la presentación del censo socioeconómico de las Farc que hizo la Universidad Nacional.