Caso Teodorín visto para sentencia en proceso entre lo judicial y lo político

París, 6 jul (EFE).- El Tribunal Correccional de París dejó hoy visto para sentencia el proceso por blanqueo contra el vicepresidente de Guinea Ecuatorial, Teodoro Nguema Obiang Mangue, que desde la fase de instrucción ha tenido una dimensión política y diplomática más allá de la estrictamente jurídica.

Una dimensión que una vez más quedó en evidencia en esta última jornada (la sentencia se hará pública el próximo 27 de octubre), dedicada a los alegatos de la defensa, en la que los abogados del hijo del jefe del Estado, "Teodorín", se esforzaron en denunciar todo el procedimiento, que no dudaron en calificar de "injerencia en los asuntos de un Estado soberano".

El letrado Sergio Abeso Tomo, que desde el principio se ha quejado de la parcialidad del tribunal y en particular de su presidenta, Bénédicte de Perthuis, insistió hoy en que "no hay una sola prueba material" de que su cliente "haya cometido ningún delito" de acuerdo con la legislación ecuatoguineana, que, a su parecer, es la única que se puede aplicar.

En esa misma línea, el abogado Emmanuel Marsigny incidió no sólo en que "Teodorín" tendría que haberse beneficiado de la inmunidad diplomática, sino en que también "por primera vez" se ha juzgado a un dirigente extranjero por blanqueo de dinero obtenido por delitos supuestamente cometidos en su país "en contra de toda la jurisprudencia" internacional, "unánime".

Uno y otro cargaron contra una "prensa complaciente" con la posición de la Fiscalía -ayer solicitó una pena de tres años de cárcel, 30 millones de euros de multa y la confiscación de todos los bienes intervenidos en Francia, valorados en más de 150 millones de euros- y con las partes constituidas en acusación particular: Transparencia Internacional y la coalición opositora CORED.

Sobre todo, los letrados denunciaron que a "Teodorín", quien no ha estado presente en el juicio y desde Guinea Ecuatorial denunció una "mascarada", se le está haciendo pagar ser el hijo de un presidente africano (Teodoro Obiang Nguema), al que sólo por eso se le presumen prácticas corruptas.

Tomo puso como contrapunto para ilustrarlo el conocido como caso "Noos" en España, en el que fue condenado en febrero el yerno del rey emérito Iñaki Urdangarín, mientras que resultó absuelta la hija del monarca Cristina de Borbón, "que es de su misma sangre", y señaló que cuando eso sucede en un país europeo no ocurre nada.

Pero cuando es la justicia de Guinea Ecuatorial la que exculpa de cualquier responsabilidad al hijo del jefe del Estado, entonces se dice que "es una farsa", lamentó.

El embajador de Guinea Ecuatorial en Francia, Miguel Oyono Ndong Mifumu, adelantó que su Gobierno "no (va) a reconocer ninguna condena" a "Teodorín" y dijo a Efe que "este proceso es un montaje político de altos vuelos y a todos los niveles".

"Se han fabricado elementos justificativos del presunto delito (de blanqueo) y se han utilizado sólo los que interesaban", señaló el representante diplomático para explicar que los abogados ni siquiera se hayan centrado en solicitar la absolución del encausado.

El opositor al régimen de Obiang Severo Moto, asociado a la acusación particular ejercida por CORED, afirmó en declaraciones a Efe que para él "la condena está clarísima", a la vista de los argumentos "muy consistentes" presentados en el juicio y, sobre todo, defendió la pertinencia de este juicio fuera de Guinea Ecuatorial.

"Si las leyes de Guinea Ecuatorial no tienen consistencia, es evidente que no hay opción para juzgar a nadie allí y menos si se trata del hijo del presidente", comentó Moto, para quien "esta es una simple punta de un gran iceberg" para llevar ante los tribunales a otros miembros del régimen, y en particular al mandatario.

El elemento jurídico central de este proceso es si el Tribunal Correccional de París considera "caracterizadas" (descritas) las infracciones de origen supuestamente cometidas en Guinea Ecuatorial (básicamente malversación de fondos públicos y apropiación indebida) que justificarían la condena de "Teodorín" por blanqueo en Francia.

Y si, para esa caracterización, se sustenta en la legislación francesa como reclama la acusación, es decir si serían delito de haber ocurrido en Francia, o en la de Guinea Ecuatorial.