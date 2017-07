Director de Oficina de Ética crítico con Trump anuncia su salida

El director de la Oficina de Ética del Gobierno (OGE) de EE.UU., Walter Shaub, conocido por sus críticas al plan del presidente Donald Trump para desligarse de sus negocios privados al llegar a la Casa Blanca, anunció hoy que dejará el cargo el próximo 19 de julio, seis meses antes de lo previsto.

Shaub dio a conocer su decisión en una carta dirigida a Trump y publicada en su cuenta de Twitter, en la que subraya el "gran privilegio y honor" que ha supuesto para él dirigir la OGE.

Abogado de profesión, Shaub fue nombrado en 2013 por el entonces presidente Barack Obama (2009-2017) para liderar la OGE y su mandato de cinco años debía terminar en enero de 2018.

Tras dejar la OGE, Shaub se incorporará a The Campaign Legal Center, una organización no partidista de expertos en leyes electorales dentro de la que aspira a impulsar reformas éticas.

Ya como presidente electo y solo unos días antes de llegar a la Casa Blanca en enero, Trump anunció un plan para que los activos de la firma The Trump Organization, que comprende un centenar de empresas, se integraran en un fideicomiso que, durante su mandato, será manejado por dos de sus hijos, Eric y Donald Jr.

La respuesta de Shaub como director de la OGE a ese plan de Trump fue que no cumplía con los estándares necesarios para evitar un posible conflicto de intereses.

"No podemos arriesgarnos a crear la percepción de que los líderes gubernamentales podrían usar su posición oficial para beneficiarse", advirtió entonces Shaub.

Por otro lado, en marzo la OGE reprochó a la Casa Blanca por no haber sancionado a la consejera presidencial Kellyanne Conway por hacer publicidad en televisión de la marca de ropa de Ivanka Trump, la hija mayor del mandatario.