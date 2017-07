Ecuador aspira a ser potencia turística de forma "inteligente y responsable"

Ecuador quiere convertirse en una "verdadera potencia turística", para lo que aspira a recibir tantos turistas como habitantes, pero quiere hacerlo "de forma inteligente y responsable", según su ministro de Turismo, Enrique Ponce de León.

"Aspiro a que mi país tenga un 1x1 (16 millones de turistas como tiene 16 millones de habitantes), pero la promoción y venta tienen que ser "inteligentes", declaró a Efe Ponce de León.

"No podemos, so pretexto de llenar estadísticas, maltratar aquello que es la verdadera riqueza. No puede ser pan para hoy hambre para mañana", concluyó.

Ecuador, con una gran riqueza patrimonial y natural reconocida por la UNESCO, recibió el pasado año 1,5 millones de turistas.

El ministro de Turismo ecuatoriano, que hasta su nombramiento en mayo pasado fue director de una de las principales cadenas hoteleras del país, destacó la importancia de la colaboración del sector público con el privado.

Consideró que es "imposible" cumplir con el objetivo de promover y gestionar sin comercializar y esa comercialización "la tienen que llevar los empresarios privados", de la mano del Ministerio de Turismo.

"Ya tenemos la mesa puesta", dijo, después de mejorar las infraestructuras que facilitan la conectiviadad de puertos y aeropuertos, así como las autovías, y ahora se plantea "unir la promoción a la comercialización de la mano del sector privado".

Para convertir a Ecuador en potencia turística se plantea tres objetivos: dinamizar el turismo local, conseguir que lleguen más turistas extranjeros e incentivar la inversión, tanto la extranjera como la nacional.

El ministro también dijo que "están empeñados en convertir la gastronomía ecuatoriana en un vehículo de turismo", a través de un proyecto que llamó "vestir de mantel blanco y mantel largo la gastronomía nacional", que definió como "una de las más ricas del mundo", "sin desmerecer las comidas de los hermanos vecinos".

Ponce de León, que se encuentra de visita en España desde el pasado día 2, ha elegido a este país como su primer destino en el extranjero como ministro, al considerarlo "un referente mundial en cuanto a turismo" y como "una gran fuente de inversiones", además de ser "la gran puerta de entrada a Europa".

El responsable de Turismo ecuatoriano se comprometió a volver a Fitur, la Feria de Turismo de Madrid y una de las más importantes del sector en todo el mundo, después de que Ecuador estuviera ausente en los últimos años.

"No puede ser que no utilicemos uno de los más importantes escenarios para dar a conocer las bondades y las maravillas de nuestro país", afirmó.

Durante su estancia en Madrid ha mantenido reuniones con empresarios privados, con posibles inversionistas, con cadenas hoteleras y agencias, así como con organismos internacionales como la OMT y con responsables españoles de Comercio Exterior.

Se mostró optimista respecto a estos contactos, "ya que van a revertir en la visita de potenciales inversionistas que han puesto sus ojos en Ecuador y que han ofrecido viajar con chequera".