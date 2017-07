Trump acusa a Obama de inacción frente a Rusia por motivos partidistas

El presidente de EEUU, Donald Trump, acusó hoy a su predecesor, Barack Obama, de haber sabido de la interferencia rusa en las elecciones estadounidenses y no haber hecho nada porque creía que la candidata de su partido, Hillary Clinton, iba a ganar.

Trump hizo estas declaraciones en la rueda de prensa que ofreció hoy en Varsovia junto a su homólogo polaco, Andrzej Duda, en la que aseguró que cree que efectivamente Rusia "y otros" países y personas interfirieron o pudieron interferir en el proceso electoral de 2016 en EEUU.

"La razón" por la que Obama no hizo "nada" es "porque pensaba que iba a ganar Clinton", aseguró Trump, que agregó que si el anterior presidente hubiese pensado que él iba a ganar los comicios presidenciales de noviembre, sí que habría actuado.

Obama fue avisado en agosto pasado por la CIA (servicios secretos) de las actividades rusas, tuvo tiempo para tomar cartas en el asunto hasta las elecciones, pero "no hizo nada", insistió Trump.

A su juicio, no se trata de que su predecesor no actuase porque estaba lleno de dudas al respecto, sino que decidió por motivos partidistas no hacer nada para favorecer a Clinton.

"No creo que se quedase atrapado" por las dudas, apostilló Trump.

Por primera vez, el presidente de EEUU dio credibilidad a la tesis de que Rusia trató activamente de interferir en el resultado de las elecciones presidenciales (a favor de Trump) tras haber recibido informes de sus servicios de espionaje.

"Creo que fue Rusia. Y posiblemente otras personas y otros países. Nadie lo sabe exactamente", dijo.

Además, el presidente de EEUU destacó que "también otros podían haber interferido", sin entrar en detalles de quién o quiénes ni con qué objetivos.

"Pudo haber sido así. Podrían haber sido otros. Esto ha pasado desde hace muchos, muchos años", afirmó Trump con respecto a las interferencias exteriores en los procesos electorales en EEUU.