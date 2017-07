La extrema delgadez de Kendall Jenner que preocupa a sus seguidores

Con motivo de la celebración del 4 de julio, Kendall quiso compartir una imagen a blanco y negro en ropa interior para conmemorar este día.

Inmediatamente que la modelo, de 21 años, publicó la imagen los comentarios y críticas por su delgadez no se hicieron esperar. “Come”, “Así no te ves bonita”, “Si eres anoréxica, es momento de que busques ayuda”, “Por lo que se ve en esta foto, has bajado mucho de peso y es preocupante”, entre otras, fueron las palabras de los cibernautas.

Algunos de sus seguidores piensan que su delgadez puede ser por la presión en la industria de la moda. Y otros están preocupados Jenner sea una imagen de referencia para muchas niñas de todo el mundo y quieran ser así de delgadas.