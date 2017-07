EverydayDR: Ver lo extraordinario en la vida ordinaria de R.Dominicana

La mirada de un fotógrafo detecta escenas de lo cotidiano que se le escapan al ojo no entrenado, adormecido por la rutina. Prueba de ello es la exposición "Everyday Dominican Republic - Miradas Cotidianas" que se puede visitar durante julio en el Centro Imagen de Santo Domingo.

Santo Domingo, 6 jul (EFE).- La mirada de un fotógrafo detecta escenas de lo cotidiano que se le escapan al ojo no entrenado, adormecido por la rutina. Prueba de ello es la exposición "Everyday Dominican Republic - Miradas Cotidianas" que se puede visitar durante julio en el Centro Imagen de Santo Domingo.

El proyecto EverydayDR llegó a República Dominicana en septiembre del 2016 como parte de la comunidad global Everyday, surgida en África con la intención de mostrar la diversidad y riqueza visual del continente, y que actualmente agrupa a fotógrafos de todo el mundo que captan la cotidianeidad de sus países a través de fotografías, hechas con celular, que difunden a través de Instagram.

Los responsables de la "franquicia" dominicana de Eveyday han sido capaces de conformar un álbum del día a día del país utilizando exclusivamente teléfonos móviles para captar las más de 100 imágenes que componen la muestra, y que han sido seleccionadas de entre cientos de fotografías que ya se han difundo a nivel global a través de su cuenta en Instagram, Everyday.dr.

Cada captura expuesta es una pequeña ventana que, emulando el formato cuadrado original de la popular red social, ofrece vistas a una realidad que suele pasar desapercibida, por lo común de las escenas que capturan.

"Esta iniciativa quiere dar identidad, salir de los prototipos de la fotografía y romper con los prejuicios" que las personas se forman sobre distintos lugares del mundo, explicó a Efe una de las fundadoras del grupo, la fotógrafa chilena afincada en República Dominicana Erika Santelices.

En el caso del Caribe, la gente "piensa en la playa, se acabó. Aquí estamos mostrando que hay otra vida, vida de campo, de ciudad, de arte. No es solo la típica postal de vacaciones y todo incluido".

Como fotógrafa con años de experiencia, esta iniciativa ha modificado sus rutinas de trabajo, al alternar su equipo profesional con su teléfono móvil allá donde esté.

"Ahora voy siempre con el celular preparado para hacer fotos, incluso en una cobertura como fotoperiodista veo cosas detrás de la información, y esas fotos las hago con el celular para EverydayDR".

Y no solo es "otra visión totalmente distinta" la que aporta esta herramienta tan común, es que, además, "la cámara intimida, pero la gente está tan acostumbrada al celular que no sienten el rechazo que sienten por la cámara", y eso aporta frescura y naturalidad al resultado, tal y como se puede comprobar al visitar la exposición.

Contenta con la acogida, Santelices señaló que este paso desde Instagram a una sala de exposiciones es el primero para "llegar a otras instancias. También estamos pensando en un libro donde podamos mostrar la identidad del país".

Una identidad plasmada en imágenes de tierra, rostros, colores, sonrisas, atardeceres, y hasta puertas y ventanas por las que, en ocasiones, asoman gentes que "tienen historias tristes que te rompen el corazón, pero que al final te dejan una sonrisa", dijo a Efe uno de los miembros del grupo y autor de esas imágenes de vanos abiertos y cerrados, Francis Redman.

A diferencia de los seis fundadores de EverydayDR, todos ellos fotógrafos profesionales que trabajan para distintas agencias de noticias internacionales, Redman no tiene nada de que ver con esta disciplina, pero el éxito de sus instantáneas en Instagram le han granjeado un lugar permanente en el equipo.

"Para mí ha sido un honor, porque no soy profesional, a mí me dan una cámara y no sé manipularla. Me invitaron para participar un mes en noviembre y cuando me iba a despedir me dijeron que me quedara", explicó el retratista amateur, que asegura haber descubierto realidades de su propio país gracias a este proyecto.

Sus salidas para hacer fotos le han dado la oportunidad de conocer lugares y "hablar con las personas. Cada fotografía tiene una historia" y, al repasar las instantáneas de la jornada, a veces son tan evocadoras "que hasta recuerdo el olor que había en el lugar", afirmó. Eso es retratar la realidad.

La comunidad EverydayDR, que tiene más de 2.500 seguidores en Instagram, cuenta con un equipo de fotógrafos colaboradores y curadores que seleccionan cuidadosamente el material que se publica en la red social y, cada dos meses, invitan a nuevos fotógrafos a participar en el proyecto.

Además de las fotografías de los miembros del grupo, cada viernes se comparten en la cuenta las fotografías de seguidores que usan la etiqueta #everydaydr en sus imágenes, contribuyendo así a reivindicar la identidad dominicana con solo un teléfono móvil.