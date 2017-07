Andy García interpretará a Ricardo Montalbán en "My Dinner With Hervé"

El acto cubano-estadounidense Andy García dará vida al intérprete mexicano Ricardo Montalbán en "My Dinner With Hervé", una película de la cadena HBO que protagonizará Peter Dinklage ("Game of Thrones").

Según informó hoy el medio especializado Deadline, el filme se centrará en el encuentro entre un periodista, interpretado por Jamie Dornan ("Fifty Shades of Grey"), y el actor Hervé Villechaize, de quien se encargará Dinklage.

Villechaize fue un artista francés que, pese a medir poco más de un metro de estatura, se abrió camino en el mundo del espectáculo gracias, especialmente, a su exitosa participación en la serie televisiva "Fantasy Island", que lideró junto a Ricardo Montalbán en los años 70 y 80.

El reparto de "My Dinner With Hervé" incluye también a la actriz española Oona Chaplin, nieta de Charles Chaplin y muy conocida por su trabajo en "Game of Thrones".

"My Dinner With Hervé" contará con la dirección y el guion de Sacha Gervasi.